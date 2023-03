Colombe Loison, ce ne sono davvero sempre per tutti i gusti

Sei una persona a cui piacciono i gusti tradizionali? Oppure preferisce sperimentare cose nuove? Ami la frutta oppure preferisci il cioccolato? Qualunque sia la tua preferenza, Loison ha la proposta giusta per te. In vista della Pasqua, infatti, la pasticceria vicentina ha pronta una selezione di colombe per tutti i gusti. Scopriamole attraverso questa breve guida che vi aiuterà a scegliere la vostra preferita.

Dario Loison

Le Colombe Loison per Pasqua

Colomba al Caramello salato

Caramello, burro, zucchero e cioccolato: una tale combinazione non poteva che rivelarsi meravigliosamente indovinata, ma nulla è affidato al caso: dalla copertura di cioccolato bianco al caramello e Nocciole Piemonte Igp all’impasto arricchito da gocce di cioccolato al latte e crema di caramello al burro salato (la copertura al cioccolato bianco è realizzata a mano dopo la cottura al forno). Disponibile nelle Collezioni: Genesi (500g e 1kg), Cappelliera (1 kg), Latta (750g), Rose (750g).

La Colomba al caramello salato di Loison

Colomba Regal Cioccolato

È una colomba che narra gradazioni sfumate di nero, velati misteri di gusto da selezionati Cru di cacao monorigine e 3 declinazioni di cioccolato: in sofisticate gocce nell’impasto, in suadente crema di farcitura, in riccioli fondenti di copertura. Disponibile nelle Collezioni: Genesi (500g e 1kg), Eleganza (1kg), Cappelliera (1kg), Fiori di pesco (750g).

Colomba a.D. 1552

Il gusto classico Loison non ha mai finito di raccontare ciò che dolcemente esprime, ogni nuovo assaggio è sempre una inaspettata riscoperta grazie a un impasto ricco che necessita di 72 ore di paziente lavorazione e selezionatissimi canditi di arance della Sicilia senza solfiti. Disponibile nelle Collezioni: Genesi (500g e 1kg), Eleganza (1kg), Cappelliera (1kg), Latta (750g), Peonie (750g), Rose (750g), Fiori di pesco (750g).



Le Colombe Loison nel contenitore Cappelliera

Colomba DiVigna

Umberto Saba raccontava “La vita è così amara, il vino è così dolce; perché dunque non bere?”. Ecco che Dario Loison ha fatto propria questa citazione che ha calato in una Colomba imbibita con un blend di selezionati vini da lui personalmente scelti, come il Recioto di Gambellara,

il Riesling e il Verduzzo. Disponibile nella Collezione Genesi (500g e 1kg).

Colomba Pesca e Nocciola

“E’ gentile, butirrosa, liquescente e piena di sugo” così definì la pesca il botanico Giorgio Gallesio ai primi dell’800, qualità che si ritrovano nelle pesche semicandite che arricchiscono questa colomba. A completare il capolavoro ci pensano le Nocciole Piemonte Igp (intere) che ricoprono la colomba con una spettacolare glassa. Disponibile nelle Collezioni: Frutta e Fiori (500g e 1kg), Latta (750g), Peonie (750g), Fiori di pesco (750g).

Colomba al Mandarino Tardivo di Ciaculli

Si raccoglie tra gennaio e marzo questo piccolo agrume presidio Slow Food, ad alto tenore zuccherino e naturalmente con pochissimi semi. Dario Loison dal 2005 lo ha fortemente voluto per la sua rarità aromatica ricca di intense sfumature agrumate e persistenti. Disponibile nelle Collezioni: Frutta e Fiori (500g e 1kg), Mandarino (1kg), Rose (750g).

Colomba Amarena e Cannella.

E’ questa la ricetta della felicità: un abbraccio tra il gusto succoso e avvolgente delle amarene candite e l’inconfondibile aroma caldo della cannella: insieme imprimono nella memoria dei sapori un perfetto connubio familiare ed esotico. Disponibile nelle Collezioni: Frutta e Fiori (500g e 1kg), Peonie (750g).

Colomba Camomilla e limone

Una coppia di ingredienti essenziale e discreta: da un parte la fragranza rassicurante dei fiori di camomilla e del miele Millefiori di Sicilia, dall’altra il sapore netto e fresco delle scorze di limone candite di cui è ricco l’impasto. Disponibile nelle Collezioni: Frutta e Fiori (500g e 1kg).

Collezione Magnum

Perfette per meravigliare tutti gli ospiti, le Colombe Magnum sono una produzione limitata Loison che richiede una lavorazione più complessa. Disponibili in 3 diverse dimensioni - 2, 3 e 5 chili - la collezione comprende due tipologie di confezioni: racchiusa da un incarto trasparente d'effetto che fa esaltare le belle forme, o in elegante bauletto con fregi d’epoca vittoriana in oro a caldo e manici in

cordoncino di raso di cotone.

Collezione Mignon

Novità con le proposte Mignon 2023 che racchiudono una gustosa Colombina da 100g: ecco le mascotte firmate Sonia Design, le teneri pecorelle Isabella & Teodora, morbide come una carezza della mamma; la pochette, perfetta per custodire l’essenziale, è realizzata in cotone operato, spigato, ed è impreziosita dal cuoricino accanto al fiocco, che insieme restituiscono femminilità alle tre tonalità sobrie ed eleganti. E se non basta ecco i cofanetti floreali per un pensiero senza impegno o quando si tratta di un omaggio aziendale.

La Collezione Mignon di Loison

Loison

