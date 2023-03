Per Pasqua torna la Colomba alle albicocche arrosto di Daniel Canzian

La Pasqua si avvicina a passi veloci ed è il momento di gustare uno dei dolci tradizionali della tradizione pasquale: la colomba. E c'è chi, per l'occasione, prepara una colomba speciale e di altissima qualità. Stiamo parlando di chef Daniel Canzian (membro di Euro-Toques) e della sua Colomba alle albicocche arrosto.

La Colomba alle albicocche arrostite di Daniel Canzian

Leggera, soffice e profumata, la Colomba di chef Canzian è stata ideata dallo stesso cuoco nel 2021 ed è nata con la collaborazione di un'azienda specializzata nei grandi lievitati, Albertengo. Ora, con la Pasqua alle porte, è tornata disponibile. La Colomba alle albicocche arrosto è capace di coniugare la fragranza tipica del lievitato di Pasqua all’aroma fruttato dei cubetti di albicocca leggermente canditi, un tipo di lavorazione che garantisce un gusto naturale e morbidezza alla frutta aggiunta all’impasto.

Il prodotto può essere acquistato online sull’Emporio DanielCanzian o presso l’omonimo ristorante milanese di Via Castelfidardo angolo San Marco al prezzo di 35 euro (1 kg).

Consigli per la degustazione: per enfatizzare la fragranza di albicocche, riscaldare la colomba in forno a 160° per 5-7 minuti.