Al cioccolato o al caramello salato? Le Colombe firmate Loison

Buone da mangiare per la scelta degli ingredienti frutto di attenzione e ricerca e belle da vedere per l’elegante packaging: le colombe per la Pasqua 2023 di Loison, l’azienda dolciaria di Costabissara in provincia di Vicenza. Una selezione ricca di novità tra cui la Colomba al caramello salato che insieme a quella Regal cioccolato viene definita “sfacciatamente” golosa. E come dargli torto.

La Pasqua 2023 secondo Loison

Il caramello salato, ingrediente di tendenza

Il caramello salato rappresenta l’ingrediente di tendenza, un mix di dolcezza e salinità, un gioco di contrasti tanto buono da creare dipendenza. Questa colomba ha una copertura di cioccolato bianco al caramello e nocciole Piemonte Igp, l’impasto è arricchito da gocce di cioccolato al latte e crema di caramello al burro salato.

Apoteosi di cioccolato

Nella Colomba Regal cioccolato vengono utilizzate tre declinazioni di selezionati Cru di cacao monorigine nelle gocce dell’impasto, nella crema di farcitura e nei riccioli di copertura. Molto delicata quella alla camomilla, con fiori di camomilla romana molto profumati e ricchi di oli essenziali e limone.

La classica non delude mai

Deliziosa e fragrante la colomba classica con arance di Sicilia, per gli amanti del vino quella DiVigna con uvetta e blend di vini passiti, Verduzzo e Recioto.

Confezioni riciclabili con stile

Anche l’occhio vuole la sua parte, ed arriviamo alle confezioni: il tema della Pasqua 2023 sono i Fiori dalle peonie, alle rose ai delicati fiori di pesco. Packaging studiati da Sonia design che possono avere anche una seconda vita, infatti l’arte del riutilizzo è un’espressione che da sempre risiede nello stile di Sonia. Ad esempio, la Cappelliera, ispirata alle custodie di modisteria del tempo di Coco Chanel, diventa un contenitore per il guardaroba dove riporre i capi più delicati come la lingerie o accessori come cinture e cravatte.

La Cappelliera, ispirata alle custodie di modisteria del tempo di Coco Chanel



La latta limited edition, impreziosita dai fiori di magnolia bianchi e rosati, può trasformarsi in un elegante contenitore in cucina per riporre tisane, ma anche la scatola del cucito, mentre il sacchetto della collezione Eleganza diventa utile in valigia per riporre le calzature! Gli incarti si prestano a creare buste ed involucri o per ricoprire le copertine di libri. Per aver qualche idea in più sul canale YouTube Loison Pasticceri è disponibile un interessante tutorial.