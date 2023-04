Cosa regalare alla Festa della mamma? Ecco le dolci creazioni di Frau Knam

La Festa della Mamma si avvicina! E che cosa avrà realizzato la “pink lady” del cioccolato? Alessandra Mion per tutti Frau Knam, porta in tavola delle dolcissime creazioni ricche di femminilità, e anche per la Festa della Mamma il suo stile unico si trasforma in un omaggio imperdibile. Elemento chiave di questa ricorrenza è senza dubbio il “cuore”, simbolo del grande amore per tutte le mamme.

La crostata cuore con base di pasta frolla a forma di cuore, crema pasticcera e fragoline di bosco 1/4 Lecca Lecca Orsacchiotto in cioccolato al latte con musetto in cioccolato bianco e occhi e naso in cioccolato fondente 2/4 Torta della mamma con base pan di spagna spennellata con succo di fragole, mousse cocco e lime, inserto gelèe di fragole e lime, decorata con fragole, fragoline di bosco e cuoricini in cioccolato rosso 3/4 Un elegante cofanetto racchiude praline di vari gusti 4/4 Previous Next

Festa della mamma: i golosi pensieri di Frau Knam

Per festeggiarle come si deve Frau Knam ha creato tanti golosi pensieri: la “tartelletta della mamma” con base di pasta frolla a forma di cuore, crema pasticcera e fragoline di bosco. Una squisita “torta della mamma” con base pan di spagna spennellata con succo di fragole, mousse cocco e lime, inserto gelèe di fragole e lime, decorata con fragole, fragoline di bosco e cuoricini in cioccolato rosso. La “crostata cuore” con base di pasta frolla a forma di cuore, crema pasticcera e fragoline di bosco.

Irrinunciabili le specialità in cioccolato: praline per tutti i gusti a partire da quelle al pistacchio e sale di Maldon; alla vaniglia Tahiti e confettura di amarena. Decorata con pois neri; oppure al cremino di albicocche e caramello al timo.

Queste dolcissime e gustose creazioni possono essere il regalo perfetto per tutte le mamme, disponibili in due versioni: cofanetto da quattro o nove pezzi. Un elegante cofanetto racchiude praline di vari gusti decorate con puntini colorati, che ricordano il classico abito a pois della mamma. “Viva La Mamma”, un delizioso cuore di croccante al gianduia ricoperto di cioccolato fondente. Decorato con una scritta realizzata con ghiaccia reale bianca e margheritine in pasta di zucchero.

Alessandra Mion per tutti Frau Knam

Festa della mamma, gli immancabili lecca lecca di Knam

Non mancano piccoli sfizi da regalare singolarmente o in abbinamento. Lecca Lecca per tutti gusti: quello “Margherita” in cioccolato bianco a forma di margherita decorata con dettagli bianchi e gialli, il Lecca Lecca Orsacchiotto in cioccolato al latte con musetto in cioccolato bianco e occhi e naso in cioccolato fondente oppure i Lecca Lecca Tramonto a forma di cuore con intreccio, realizzato con camicia bianca e farcito con croccante di Pailletté Feuilletine e cioccolato bianco. Decorato con sfumature gialle e rosse. Lecca Lecca Intrecciato a forma di cuore con una camicia in cioccolato bianco e una farcitura in cioccolato al latte. Decorato con un cuore rosso e un intreccio in cioccolato al latte. Lecca Lecca Cuore, a forma di cuore in cioccolato fondente. Decorato con sfumature bianche, rosse e nere. Per chi ama i richiami alla natura ci sono poi i Lecca Lecca Farfalla con corpo in cioccolato fondente e ali in cioccolato bianco. Decorato con dettagli in rosso e rosa e i Lecca Lecca Fiore a forma di fiore in cioccolato fondente farcito con arancia candita frullata e decorato con dettagli arancioni pollockati di nero. Una festa della mamma ricca di dolcezza vi aspetta da Frau Knam!