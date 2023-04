Una primavera da gustare con gli ovetti al cioccolato di Valrhona

La nuova collezione di cioccolatini Valrhona, celebre azienda dolciaria, per la Pasqua 2023 trasporta in un mondo vegetale all’insegna della leggerezza: un invito a una passeggiata primaverile in compagnia di allegri animaletti che corrono tra l’erba alta e i fiori selvatici. Le confezioni dai colori pastello, che raffigurano una natura vivace e poetica, ospitano una serie di pulcini e un coniglietto che saltella nei campi. Una gamma di due cofanetti di cioccolato che sorprenderà il palato e trasmetterà la deliziosa euforia di una primavera che si risveglia e prende vita.

Le dolci proposte per la Pasqua 2023 di Valrhona

Valrhona: un astuccio di uova da degustare

Un astuccio contenente ovetti al cioccolato fondente, latte e bianco declinati in tre ricette originali: ganache fondente, pralinato al latte e pralinato bianco. Da regalare o da degustare a piacimento. (confezione da 180 grammi a 16 euro).

Astuccio di cioccolatini Valrhona per la Pasqua

Un cofanetto di uova da Condividere

Un variegato assortimento di uova in cioccolato in vari gusti: pralinato al latte, scaglie di biscotti tipo gianduja, ganache fondente, cuori al caramello fondenti e al latte.

Il cofanetto di uova di cioccolato di Valrhona

Una collezione originale che saprà risvegliare i sensi! (confezione da 300 grammi, pari a 27,50 euro)

Illustrazioni d'arte per i dolci di Valrhona

Tutte le illustrazioni delle confezioni delle proposte di Pasqua 2023 sono state immaginate dall’artista marsigliese Benjamin Flouw. Attraverso le sue creazioni, questo giovane illustratore appassionato del mondo animale e vegetale ha voluto che le sue illustrazioni trasmettessero tutta la gioia e la leggerezza associate all’arrivo della primavera attraverso colori freschi e vivaci e personaggi ludici.

Scegliere Valrhona per la Pasqua e fare una scelta responsabile

Scegliere Valrhona significa impegnarsi per un cioccolato responsabile. Il 100% del cacao è tracciato sin dal produttore. Questo fornisce una garanzia sulla provenienza del cacao, su chi lo ha raccolto e sulle condizioni di produzione.