Menù a tutto dolce: arrivano Sorbet Shot, Coulis di Frutta e Pancake e Waffle

Menù porta a TuttoFood non solo i suoi prodotti di punta che l’hanno resa un marchio rinomato tra gli operatori del fuoricasa per qualità e versatilità, ma anche le nuove referenze, come Sorbet Shot con le Coulis di Frutta Fresca e un preparato per Pancake e Waffle, che esprimono la volontà del brand modenese di rispondere alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione.

«TuttoFood è una vetrina per noi molto importante - spiega Federico Masella, marketing e national key account manager Italia di Menù - sia per il mercato nazionale sia per quelli internazionali: per essere pienamente operativi ed efficaci, quindi, abbiamo suddiviso lo stand in due aree, una dedicata agli operatori esteri e una agli operatori italiani. Presentiamo delle novità particolarmente focalizzate sui consumi estivi del mercato italiano e portiamo le nostre migliori eccellenze dedicate ai mercati esteri che possano aiutare gli operatori a realizzare per il mondo i piatti della cucina tradizionale del nostro Paese».

Federico Masella, marketing e national key account manager Italia di Menù

Sorbet Shot, la nuova linea di sorbetti di Menù

Menù presenta Sorbet Shot, la nuova linea di sorbetti che rivoluziona uno dei più classici fine pasto della cucina italiana. Questa innovativa gamma di sorbetti propone un’ampia scelta di referenze alla frutta dal sapore verace e dai colori vivaci che regaleranno un’esperienza fresca e gustosa ai clienti. «Grazie a Sorbet Shot di Menù - prosegue Federico Masella - i sorbetti oggi si fanno ancora più semplici da preparare e veloci da servire, diventando così la scelta perfetta per ogni occasione. È sufficiente avere nel proprio locale la sorbettiera Sorbet Shot, una miscelatrice robusta ed efficiente che amalgama e raffredda alla perfezione gli ingredienti restituendo un prodotto cremoso, e la base Sorbetto Neutro, un classico preparato per sorbetti, facile e rapido da utilizzare, ideale per accompagnare ed esaltare i sapori naturali delle coulis alla frutta. Dopo la spillatura è infatti possibile guarnire il sorbetto con una delle tante Coulis Fresche di Frutta, sempre da noi proposte».

Menù presenta Sorbet Shot, la nuova linea di sorbetti che rivoluziona uno dei più classici fine pasto della cucina italiana

Le Coulis Menù, tipiche preparazioni francesi a base di frutta, succo di limone e zucchero, sono prodotte con la particolare lavorazione a freddo ad alte pressioni (Hpp Technology) che permette di mantenere inalterata la freschezza ed il colore della frutta. Una linea nuova e versatile, ideale per colorare e rendere gustosi, in modo naturale i sorbetti, ma anche dessert al cucchiaio, frappè, granite e smoothie. Sei i gusti disponibili ad oggi: Fragole, Mango, Fichi e le nuovissime Limone Primofiore, Mandarino tardivo di Ciaculli e Passion Fruit.

Novità dal dolce al salato per Menù

Per assecondare uno dei trend di consumo più in voga, l’azienda di Medolla ha invece pensato a un preparato per Pancake e Waffle, grazie al quale preparare e servire queste specialità in modo facile e veloce. La sua ricettazione neutra, inoltre, permette la preparazione di questi due prodotti con abbinamenti sia dolci sia salati, dando così l’opportunità a ogni ristoratore di proporre numerosi piatti e di allargare la proposta a differenti occasioni di consumo.

Per assecondare uno dei trend di consumo più in voga, Menù ha pensato a un preparato per Pancake e Waffle

Non mancano altre importanti novità come èRagùdiPolpo, uno speciale condimento a base di soffritto di verdure, pomodoro e polpo selezionato, e il nuovo Pesto Rosso Evolution Fresh preparato con Pomodori Soleggiati semi-dry, Parmigiano Reggiano DOP e basilico e trattato con l’innovativo processo ad Alte Pressioni. Infine vengono ripresentate le specialità del recente lancio di inizio anno, quali Ècheddar, la cremosa salsa a base di formaggio realizzata con la tecnologia Evolution, le nuove Insalate di Mare a base di pesce di qualità e i nuovi Risi Precotti nero e rosso integrale e basmati.

Menù: una produzione da sempre all'avanguardia

Quella dell’azienda di Medolla, che nel 2022 ha superato i 100mio di fatturato, è una produzione che non ha eguali per qualità e assortimento. Le materie prime freschissime sono attentamente selezionate e lavorate in stagione, la produzione riproduce, per accuratezza e modalità di lavoro, ciò che avviene in una tradizionale cucina professionale, mentre la tecnologia avanzata degli stabilimenti mantiene alto il livello della produzione senza intaccare la qualità.

Menù nel 2022 ha superato i 100mio di fatturato

Negli stabilimenti di Medolla, infatti, gli ingredienti vengono lavorati con tecnologie produttive all’avanguardia, volte a garantire e preservare la freschezza, la naturalità e il gusto del prodotto. A lavorazioni standard si affiancano tecnologie esclusive e uniche al mondo, come l’Asettico, le Alte Pressioni o l’innovativa Evolution, una particolare sterilizzazione dinamica rapidissima capace di rispettare al massimo la materia prima perché riduce i tempi di trattamento termico a pochissimi minuti.

via Statale 12 102 – 41036 Medolla (Mo)

Tel 0535 49711