Come riconoscere un gelato artigianale di qualità? Ecco alcuni trucchi

L'estate è il periodo dell'anno in cui la golosità prevale sulla ragione, soprattutto di fronte alle tentazioni dei nuovi gusti di gelato e alla voglia di fresco che si scatena con i mesi caldi. Sia che si tratti di serate estive in compagnia della famiglia, degli amici o durante una vacanza all'ombra di una palma, oppure durante una semplice passeggiata in città, le gelaterie artigianali sono un'attrazione irresistibile.

Alcuni trucchi per riconoscere un gelato artigianale di qualità

Tuttavia, non sempre è facile distinguere la qualità e l'autenticità di un gelato artigianale, spesso lasciandoci con domande come: "Perché questo gelato è così dolce e colorato?" o "Questo gelato non mi ha lasciato la bocca pulita".

I consigli per riconoscere un gelato artigianale di qualità

Per venire incontro a queste esigenze, Fattoria Latte Sano ha deciso di creare un vademecum per l'estate 2023, che raccoglie le principali regole per riconoscere un gelato artigianale di qualità e comprendere se ci troviamo di fronte a un prodotto autentico: