Astrologia e botanica si fondono nella nuova collazione "Zodiaco" delle Pastiglie Leone

Gennaio è il mese perfetto per interrogare le stelle e scoprire cosa ci riserva l’anno appena iniziato. E proprio all’astrologia è ispirato il progetto “Zodiaco Leone”, la nuova collezione di Pastiglie Leone, nata da un’idea della designer altoatesina amante della natura Petra Zublasing: 12 scatolette in edizione limitata, che raccontano la fusione tra astrologia e botanica attraverso eleganti illustrazioni.

La nuova collezione Zodiaco delle pastiglie Leone

Dal tiro a segno al design

Ex campionessa mondiale di tiro a segno, una volta conclusa la carriera sportiva Petra Zublasing si è dedicata a tempo pieno all’arte, forte di una laurea in ingegneria e della formazione da designer all’Istituto Europeo di Design di Torino. L’interesse per le illustrazioni, le forme e i colori l’hanno portata a studiare un metodo originale per accostare i segni zodiacali, sua grande passione, al mondo dei fiori, sua altra passione fin da piccola. I suoi disegni nascono dall’approfondimento delle caratteristiche dei segni zodiacali, unito allo studio della natura e all’evoluzione delle stagioni nel periodo dell’anno associato a ognuno di essi. Ogni accostamento segue dei criteri ben precisi e custodisce la naturalità delle iconiche pastiglie miste dissetanti Leone.

Il legame tra natura e segni zodiacali

L’Ariete, per esempio - primo tra i segni di fuoco cui appartengono i nati all’inizio della primavera - rappresenta la nascita della nuova vita, l’esplosione energetica e caotica della natura; vi è abbinata la Forsythia, la cui fioritura gialla raggiunge in primavera il suo momento di massimo splendore. Al Toro, segno di terra, è abbinata la spirea; ai Gemelli, segno di aria, è accostata la peonia mentre al Cancro, segno di acqua, si lega l’ortensia. Al disegno delle piante, stilizzate e astratte, sono state accostate le rappresentazioni grafiche dello zodiaco. Le illustrazioni di Petra sono state riportate su matrici di linoleum, un materiale composto da sole materie prime di origine naturale con cui vengono realizzate le scatolette di Pastiglie Leone. «È stata una vera sfida trovare un linguaggio personale per i 12 segni che unisse Pastiglie Leone alla mia visione dell’astrologia - afferma la designer -Realizzare delle illustrazioni partendo dalla natura, per poi utilizzare la tecnica dell’incisione per creare le matrici per la stampa, mi ha dato molta soddisfazione».

Dove e quando

Le scatolette miste dissetanti della collezione Zodiaco Leone saranno acquistabili, fino ad esaurimento scorte, online, sull’e-shop di Pastiglie Leone, e al dettaglio presso tutti i rivenditori italiani della storica azienda dolciaria al prezzo di 2,15 euro ciascuna.