 Carte D'Or Tiramisù, il segreto per un dessert tradizionale impeccabile

Unilever Food Solutions presenta Carte D’Or Tiramisù, il preparato per realizzare il dessert della tradizione, in modo facile, veloce e con la garanzia di risultati eccellenti. Si tratta di un prodotto estremamente pratico e affidabile per gusto, consistenza perfetta anche dopo 24 ore, e affidabilità. Con vero mascarpone e uova pastorizzate, per una maggiore sicurezza alimentare, è un preparato senza glutine per soddisfare le esigenze di un numero crescente di clienti.

Carte D’Or Tiramisù permette di contenere tempi, costi e sprechi nella preparazione. Nello stesso tempo il prodotto garantisce un risultato finale eccellente, anche in assenza di personale qualificato. Inoltre è estremamente versatile: è infatti sufficiente sostituire o diluire il latte con succo di frutta, purea di frutta, centrifughe o infusi per ricettare e personalizzare il dolce.

Unilever Food Solutions propone Carte D'Or Tiramisù, un preparato semplice da utilizzare, affidabile e senza glutine

Carte D'Or Tiramisù per dolci raffinati e senza glutine

Sul sito www.unileverfoodsolutions.it sono tantissime le ricette per dare vita a originali proposte di dolci tutti da gustare. Tra queste Frolla con mousse di Tiramisù e ciliegie, Tiramisù espresso, Tiramisù all’arancia e al Grand Marnier, Tiramisù alla birra gluten free. Carte D’Or Tiramisù è disponibile in confezioni da 2 buste da 245 gr per circa 48 porzioni.

Carte D'Or Tiramisù: una preparazione facile e veloce

Come si utilizza Carte D’Or Tiramisù:

Versare in un recipiente 1 litro di panna e aggiungere il contenuto di 1 busta di Carte D’Or Tiramisù. Per una consistenza più fluida e un gusto più leggero utilizzare 750ml di panna e 250ml di latte. Montare per circa 2 minuti con una frusta elettrica a media velocità.

Utilizzando uno stampo rettangolare, alternare uno strato di biscotti (tipo savoiardi) imbevuti di caffè alla crema appena preparata. Cospargere con un velo di cacao.

Porre in frigorifero e attendere almeno 30 minuti prima di servire.

La gamma Dessert Carte D'Or Professional

Carte D’Or Tiramisù fa parte della gamma Dessert Carte D’Or Professional Senza Glutine, che comprende anche Panna Cotta, Crema Catalana, Mousse al Cioccolato, Sorbetto al Limone, Budino Cioccolato e Creme Caramel. Fa parte di Carte D’Or Professional anche lo Stacca Facile Senza Glutine e Senza Lattosio.

