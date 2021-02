Choco Chip Cookies Schär, il nuovo snack pratico e sicuro

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 11:06

razie alla facilità e alla comodità di somministrazione, il formato monoporzione sta conoscendo un grande momento di crescita:per tutta la clientela, soprattutto per chi deve seguire una dieta senza glutine, target particolarmente attento ad evitare contaminazioniPer questo, la divisone dedicata al canale Horeca del Gruppo Dr. Schär, si impegna per garantire al professionista unche gli permettano di soddisfare le tante esigenze di gusto e varietà della clientela celiaca e sensibile al glutine.Da marzo la già ampia gamma di snack monoporzione si arricchisce con i, i biscotti ispirati al cookie americano dall’impasto ricco di golose gocce di cioccolato. Ilcontiene due biscotti senza glutine e senza frumento, preparati con il 12% di cioccolato e ingredienti di primissima qualità garantiti Schär.La soluzione perfetta per bar, ristorazione, hotellerie e travel, che potranno così soddisfare la sempre crescente richiesta di prodotti gluten free, offrendo ai clienti uno. La confezione monoporzione assicura inoltre il mantenimento della freschezza e, unita alla shelf life di 6 mesi, rende i Choco Chip Cookies Schär ideali anche per il canale del vending, che potrà ampliare la propria offerta di alimenti senza glutine per il crescente target celiaco.I Choco Chips Cookies Schär si inseriranno nel già completo assortimento di snack dolci (tra cui i sofficida 65 g, leda 50 g, ida 50 g farciti alle nocciole, le classiche) e salati (come ida 35 g e i, disponibili in 3 minipack da 50 g, gli stuzzicantida 60 g e le versatilida 27 g).I Choco Chips Cookies Schär sono in confezioni da 22 g contenenti due biscotti. Disponibili a partire da marzo 2021.Per informazioni: www.schaer-foodservice.com