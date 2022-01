Icam, il cioccolato diventa sempre più sostenibile

Icam Cioccolato da tre generazioni produce cioccolato e semilavorati del cacao di eccellente qualità e dal contenuto tecnico altamente performante. Una missione che è da sempre molto forte per l’azienda lecchese e che viene riconfermata per il 2022 con ancora più convinzione, attraverso una semplice frase - Chocolate by Nature - che rappresenta in 3 parole, la profonda conoscenza del cacao che la famiglia alla guida di Icam ha da sempre. Una cura che l’azienda rivolge alla sua trasformazione lungo tutta la filiera, con un’attenzione sempre alta verso le persone che contribuiscono alla sua lavorazione e al pianeta, di cui questa meravigliosa materia è il frutto. Il tutto, con un occhio sempre vigile alle innovazioni tecnologiche che il settore produttivo offre, per essere sempre competitivi e soddisfare, e addirittura anticipare, le richieste di un pubblico sempre più esigente.

La filiera del cioccolato Icam

Tradizione e innovazione per una crescita costante

Un nuovo approccio studiato e finalizzato nel corso del 2021, anno del 75° anniversario dell’azienda, e che si sostanzia a partire da oggi in un nuovo logo, caratterizzato sia dalla continuità con la lunga tradizione dell’azienda e al contempo da un elemento di rottura con il passato: troviamo infatti rispettivamente un elemento rosso, che incorniciava il logo fino a ieri e che oggi è rivisto con eleganza e semplicità, e la stilizzazione della rosa, adesso raffigurata attraverso linee sinuose e moderne, per accompagnare l’azienda nel futuro.

Oltre al logo, è stato effettuato anche un importante lavoro di restyling del sito corporate, in cui l’approccio dell’azienda e le ricadute positive del suo modus operandi sono esplicitate attraverso una grafica accattivante, colorata e un linguaggio diretto e coinvolgente. Partendo proprio dal pay off “Chocolate by Nature” e dal manifesto attraverso cui l’azienda spiega la propria mission, il sito si sviluppa in 4 aree identificative dei 4 pilastri attraverso cui si concretizza l’agire dell’azienda e gli elementi irrinunciabili per produrre un cioccolato rispettoso sotto ogni punto di vista: filiera, persone, ambiente e innovazione.

Si lavora sulla valorizzazione della filiera

L’attenzione verso la filiera è un’attitudine che Icam ha sviluppato in oltre 50 anni di viaggi in Sud America e in Africa, non solo per scovare le piante di cacao delle migliori qualità, ma anche per collaborare con le cooperative di coltivatori e migliorare ulteriormente i raccolti, incrementando attraverso la formazione anche le condizioni socio-economiche delle intere comunità locali. Lo sanno bene i coltivatori Ugandesi che dal 2010 possono contare su Icam Uganda ltd, un centro di raccolta dove i contadini conferiscono le fave ed eseguono le delicate fasi di fermentazione ed essicazione delle stesse, attività che prima, senza uno spazio dedicato, si ritrovavano a svolgere all’interno delle proprie abitazioni con risultati non sempre qualitativamente soddisfacenti e il rischio sempre elevato di subire furti durante la notte.

In Uganda, così come in Perù e in Repubblica Dominicana, Icam ha costruito delle relazioni forti con le cooperative di coltivatori e con le persone che ne fanno parte. Un rapporto che è sempre stato paritario e volto a ottenere un vantaggio per entrambe le parti coinvolte. Vantaggio che Icam sa perfettamente che può essere raggiunto solo se è tale anche per il pianeta. Per questo motivo nei territori d’origine del cacao gli agronomi di Icam si preoccupano di preservare la biodiversità, piantando differenti qualità di piante, oltre a quelle di cacao, per far sì che il suolo venga costantemente alimentato dalla necessaria varietà di nutrienti e sottoscrivendo accordi con i governi locali per proteggere la flora e la fauna specifiche di quelle zone. Lo stesso impegno viene profuso anche a Orsenigo presso lo stabilimento produttivo, dove sono state implementate tecnologie che permettono, anno su anno, di ridurre i consumi idrici, energetici e i rifiuti prodotti.

Il nuovo logo

Sostenibilità al centro dello sviluppo

«In Icam - dichiara Angelo Agostoni, presidente di Icam Cioccolato - ci impegniamo da oltre 75 anni di storia ad agire sempre con rispetto e professionalità, . Per il 2022 e per gli anni a venire, vogliamo ribadire il nostro impegno e riconfermare la nostra anima, sempre più dedita a un approccio sostenibile a 360°, nella piena convinzione che, oggi più che mai, non è possibile innovare nel proprio settore (qualunque esso sia), senza considerare le conseguenze che il proprio operato ha sul pianeta e sugli esseri viventi che lo popolano. Un approccio che è ormai prioritario per chiunque abiti il pianeta e che sempre di più viene richiesto dai clienti stessi, a cui non basta più la qualità e la freschezza di quello che acquistano, ma che si aspettano e pretendono che l’azienda a cui si affidano segua un approccio sostenibile e responsabile, in grado di salvaguardare l’ecosistema in cui opera».

Angelo Agostoni

Oggi l’offerta di Icam si articola in tre macro aree: quella rivolta ai professionisti della pasticceria, cioccolateria e gelateria con i brand Icam Professional e Agostoni; quella dedicata al consumatore finale di prodotti retail, presidiata dal premium brand Vanini; e l’offerta dedicata all’industria e al mondo delle private label che sempre di più vedono in Icam un partner affidabile. In ognuno di questi 3 ambiti Icam è perfettamente in grado di rispondere a ogni specifica esigenza del mercato e di garantire ai propri clienti la certezza, non solo della qualità di prodotti altamente performanti, ma anche la garanzia che ognuno di questi sia realizzato seguendo un approccio responsabile e innovativo al contempo, ma sempre attento alla filiera, le persone e il pianeta.