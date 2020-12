L’arte decora il Natale siciliano, Di Stefano fa illustrare le confezioni di pandoro e panettone gluten free

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 07:34

I piatti realizzati da LIgama per il formato magnum del panettone Di Stefano

Pandoro: sulla latta il leone antropomorfo di Domenico Pellegrino

Piatti mitologici per il panettone magnum

ue sono le novità della, azienda artigianale nel cuore di(Agrigento) per il Natale 2020: ile la l. Il Pandoro Siciliano da 750 grammi è una reinterpretazione siciliana dell'antica tradizione veronese che si arricchisce del. La linea senza glutine è realizzata in due varianti di sapori:. Il primo è un grande classico, il cui impasto viene valorizzato con uva passa e profumati cubetti di arance di Sicilia candite e ricoperto da una cupola croccante con zucchero di canna e mandorle siciliane intere. Nel secondo troviamo pepite di cioccolato siciliano che vanno ad arricchire l’impasto realizzato con prodotti genuini senza conservanti ed emulsionanti.Da anni l’aziendae l’artigianalità made in Sicily come simbolo delle sue produzioni, grazie alle collaborazioni con artisti, designer, stilisti e chef. L’artista scelto per il. Classe 1974, è amante delle policromie: unico artista siciliano presente alla Biennale di Venezia del 2019 e scelto da Disney Italia per il lancio dell’ultimo film di StarWars a Milano. «Mi sono ispirato alla figura e alla corte di Federico II di Svevia - spiega - perché trovo attuale la sua visione del mondo e il suo progetto di rivoluzione culturale». Il soggetto scelto per laè ilpassante dai contorni dorati con la zampa anteriore destra alzata; lungo i lati, su un fondo verde, la corona imperiale. Entrambi i soggetti sono chiari rimandi all’iconografia araldica e regale classica.L’autore delassociato alai gusti Carrubo Classico e Mela . Classe ‘86, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Catania, diventa assistente della cattedra di Incisione che lascia nel 2015 per dedicarsi esclusivamente alla pittura. Dopo anni di ricerca sulle tecniche di stampa, il suo percorso artistico si concentra sui pixel quali elementi che compongono l’immagine virtuale e, nel 2015, debutta con la sua prima personale 8bit. Le dueemergono, nei piatti di Ligama, da campiture geometriche dai colori accesi e mostrano una solennità tipica della statuaria classica. La fragilità del vetro rimanda a quella dei ruderi abbandonati cui l’artista dona nuovo segno e senso con i suoi interventi. Ligama si rifà all’epica greca, a Scilla e Cariddi, descritti da Omero nell’Odissea come i due mostri marini che con il moto perpetuo delle correnti scandiscono l’ingresso allo Stretto di Messina, consentendo l’accesso ai tesori dell’isola solo ai viaggiatori più virtuosi. I colori e i tratti tipici della suasi fondono e convivono con reperti d’arte classica che si stagliano, con stridente e armonica bellezza, sullo sfondo di un murales virtuale stampato su vetro temperato.Per informazioni: www.pasticceriadistefano.com