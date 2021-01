Melegatti, dolci per ogni ricorrenza, da San Valentino a Pasqua

Pubblicato il 29 gennaio 2021 | 19:20

S

Il Dolce Cuore, la torta ideale per il giorno di San Valentino

La tradizionale Colomba Melegatti

Le Uova di cioccolato Melegatti

ono numerose le novità dolciarie cheha realizzato per le. Da quest’anno l’assortimento dell’azienda dolciaria veronese si è ulteriormente ampliato per accogliere tante gustose torte con cui festeggiare varie. A partire dal, la torta ideale per il giorno dicon cui festeggiare lao il, una dolce soluzione, ad esempio, per laTante specialità per tutti ma anche due gustose novità dedicate ai, Orsetto Goloso e Tenero Pulcino che, grazie aipresenti nella confezione, invitano i piccoli a disegnare, colorare e a sviluppare creatività.Peraccanto alla tradizionalenasce la nuova Colomba al, la soffice colomba impastata e farcita con il noto caffè partenopeo. Prosegue anche nella ricorrenza pasquale la volontà di Melegatti di promuovere le eccellenze produttive italiane già emersa a Natale con il Concorso dedicato ai consumatori e con la collaborazione con una storica impresa produttrice di Sambuca. La singolarità di questa Pasqua è segnata anche dal ritorno delleMelegatti, un finissimo cioccolato al latte che contengono come sorpresa due diffusi giochi Mattel, le carte Uno e Pictionary.Le numerose novità di prodotto consentono a Melegatti di presidiare ogni giornata di festa, durante tutto l’anno, senza trascurare la sua antica vocazione di messaggero di dolcezze nelle consuete ricorrenze pasquali e natalizie. Tantadunque ma anche forticontraddistinguono Melegatti che da 127 anni rende più dolce la vita agli italiani grazie al celebre lievito madre, all’antica arte pasticcera e alle sconfinata passione dei suoi uomini e delle sue donne.Per informazioni: www.melegatti.it