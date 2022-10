Menz&Gasser: radici nel passato e sguardo al futuro

Anche in questo periodo di difficoltà dove tutto sembra “sospeso”, Menz&Gasser non ha mai smesso di guardare al futuro in modo proattivo. Azienda italiana alla terza generazione, con oltre 80 anni di esperienza, Menz&Gasser è specializzata nella produzione e nel confezionamento di confetture/marmellate e miele. L’azienda con i suoi prodotti è presente nei canali food service, pasticceria, industria e retail, sia in Italia che all’estero.

Grazie ad una consolidata esperienza, un’intensa attività di Ricerca & Sviluppo e costanti investimenti in innovazione tecnologica, l’azienda riesce a garantire al mercato prodotti sicuri, qualitativamente elevati e in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori, sia in termini di ricette che di packaging. L’offerta, dolce e salata, è molto ampia e si sviluppa su monoporzioni, bustine, vasi in vetro, secchielli. Una scelta studiata per soddisfare le esigenze dei diversi canali nei quali opera.

Un accurato sistema di tracciabilità, che consente di avere il controllo costante della catena di fornitura, e le numerose certificazioni di prodotto (Halal, Kosher, Fairtrade, biologico, senza glutine, vegan) e di processo (ISO 14001:2015, IFS Food, FSSC 22000) sono testimonianza tangibile dell’impegno profuso dall’azienda per garantire ai clienti elevati standard qualitativi e di gestione ambientale.

Tutto questo senza prescindere dall’attenzione all’ambiente. Produrre in modo sostenibile è possibile: è sufficiente avere il coraggio di operare scelte industriali intelligenti, che limitino l’impatto ambientale della propria attività senza appesantire i costi di gestione. «Noi abbiamo cominciato a farlo molto tempo fa - afferma il ceo Matthias Gasser - e continuiamo a studiare soluzioni innovative, grazie anche all’installazione di impianti ecosostenibili e all’avanguardia tecnologica, che ci aiutano a conciliare sviluppo economico e sociale con il rispetto per l’ambiente. Del resto, l’attenzione al territorio in cui viviamo è alla base delle nostre scelte aziendali e produttive, perché un mondo migliore non si crea con un click, ma con tante iniziative sostenibili, che sommate insieme possono fare la differenza sul lungo periodo».

