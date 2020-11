Novant’anni per Giovanni Cova & C. La tradizione del panettone fa festa

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 12:23

Il nuovo design e Il Meneghino per il Natale 2020 del panettone di Giovanni Cova & C.

compie. La tradizione delfesteggia insieme alla, erede di una storia straordinaria. Per una marca, raggiungere questo traguardo senza mai fermarsi, con una storia di prodotti simbolo e un successo crescente in Italia e nel mondo è una nota di grande merito.Negli anni la Giovanni Cova & C. si è rinnovata continuando a innovare ed emozionare con la ferma ambizione di soddisfare i propri clienti. Un approccio che ha visto il team intervenire su tutti fronti, da quello di pasticceria con l’affiancamento alledi specialità farcite e/o ricoperte, sino all’evoluzione dellacalata su processi, metodi di lavorazione, ingredienti, materiali e confezioni.«Per noi questi primi novant’anni - sottolinea, ceo della storica marca milanese - sono un traguardo importante che premia il lavoro e la passione di tutte le persone che ogni giorno hanno reso possibile questa realtà. In tutti questi anni abbiamo dato con continuità il nostro contributo affinchétrovassero sempre più estimatori e appassionati. A causa del Covid non abbiamo potuto dar corso a progetti e iniziative che avrebbero coinvolto la nostra affezionata clientela, ma contiamo di recuperare non appena tutto questo scompiglio causato dalla pandemia se ne sarà finalmente andato».Per festeggiare questo importante traguardo, il Natale 2020 sarà celebrato con une da uno dei personaggi più famosi della storia milanese,, che per l’occasione è stato ridisegnato in esclusiva dalle mani di uno dei più celebri illustratori italiani,Per informazioni: www.giovannicovaec.it