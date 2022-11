Palazzo di Varignana e Gino Fabbri presentano il loro Dolce del Natale

Dal "matrimonio" tra due eccellenze non può che nascere un prodotto di altissima qualità. Con il Natale che si avvicina a grandi passi, Palazzo di Varignana, lussuoso resort tra i colli bolognesi, ha scelto di affidarsi a Gino Fabbri, maestro pasticcere di fama internazionale, per dare vita a un nuovo Dolce del Natale.

Gino Fabbri e Palazzo di Varignana insieme per il Dolce del Natale

Il Dolce del Natale di Gino Fabbri e Palazzo di Varignana

Ma di cosa si tratta? Di un prodotto di altissima qualità gastronomica, nel quale si trovano a convivere le virtù tipiche del lievitato per antonomasia con le caratteristiche uniche di un extravergine dal profumo persistente e dalla personalità forte e decisa. Gino Fabbri ha scelto infatti di impiegare il Vargnano, Monocultivar Nostrana di Brisighella, di Palazzo di Varignana per conferire al dolce una grande delicatezza e un’identità precisa, grazie all’esaltazione di tutti gli aromi: dall’arancia alla mandorla fino alla vaniglia. Il lievito madre contribuisce ad esaltare le note olfattive dell’olio evo, restituendo un dolce particolarmente morbido e fragrante, facilmente digeribile e ricco di proprietà nutrizionali come Vitamina E, acido oleico, calcio e polifenoli.

Collaborazione tra eccellenze

La collaborazione tra Palazzo di Varignana e Gino Fabbri nasce da valori comuni e condivisi, profondamente radicati nella cultura della terra d’Emilia.

La preparazione del Dolce del Natale di Palazzo di Varignana

«Palazzo di Varignana è una realtà vicinissima a noi, sempre attenta alla valorizzazione del territorio e dei grandi prodotti che ci offrono le nostre colline, per questo ho accettato con piacere questo progetto. La creazione di questo dolce ci ha permesso di metterci in gioco mantenendo fede alla nostra filosofia di eccellenza negli ingredienti - afferma Gino Fabbri- I lievitati sono uno dei miei prodotti di punta che maggiormente mi identificano, per questa ragione io e la mia squadra ci siamo impegnati per cercare di ricreare la stessa fragranza e gli stessi aromi anche sostituendo al burro, utilizzato nel classico panettone, l’olio evo che si contraddistingue per le sue caratteristiche organolettiche diverse e un profumo decisamente più marcato».

Disponibili due versioni

Il Dolce del Natale nella versione classica e al cioccolato

Il Dolce di Natale all'olio extravergine d'oliva

Il Dolce di Natale, creato dal Maestro Pasticcere Gino Fabbri, è una reinterpretazione dolce ma leggera del classico panettone grazie all’utilizzo dell’olio extravergine di oliva Vargnano Monocultivar Nostrana di Brisighella, di Palazzo di Varignana. Un olio d’eccellenza, fruttato e dalla grande ampiezza aromatica al palato, in grado di potenziare l’espressività degli aromi e i profumi. Nasce così un dolce unico dove l’uvetta sultanina e la gustosa arancia candita arricchiscono il morbido impasto. La glassa è invece arricchita da mandorle croccanti e costellata da una granella di zucchero.

Il Dolce di Natale all'olio extravergine d'oliva e cioccolato

Per i palati più golosi e più raffinati, Gino Fabbri ha creato la versione al cioccolato del Dolce di Natale di Palazzo di Varignana. All’impasto leggero e morbido creato sempre con l’olio Vargnano Monocultivar di Brisighella, nato da una selezione di olive raccolte a inizio ottobre, vengono aggiunte le gocce di cioccolato. Un intreccio meraviglioso di sapori e profumi inconfondibili, ideali per addolcire le feste con la bontà artigianale. Ad arricchire ulteriormente il gusto del dolce sulla glassa è presente una pioggia di granella di zucchero.

In entrambi i casi il prezzo è di 45 euro.