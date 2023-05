Sorbet Shot, il sorbetto di Menù che colpisce nel segno

Menù presenta Sorbet Shot, la nuova linea di sorbetti firmata dall’azienda di Medolla (Mo) che rivoluziona uno dei più classici fine pasto della cucina italiana. Questa innovativa gamma di sorbetti propone un’ampia scelta di referenze alla frutta dal sapore verace e dai colori vivaci che regaleranno un’esperienza fresca e gustosa ai clienti.

Grazie a Sorbet Shot di Menù, i sorbetti oggi si fanno ancora più semplici da preparare e veloci da servire, diventando così la scelta perfetta per ogni occasione. È sufficiente avere nel proprio locale la sorbettiera Sorbet Shot, una miscelatrice robusta ed efficiente che amalgama e raffredda alla perfezione gli ingredienti restituendo un prodotto cremoso, e la base Sorbetto Neutro, un classico preparato per sorbetti, facile e rapido da utilizzare, ideale per accompagnare ed esaltare i sapori naturali delle coulis alla frutta. Dopo la spillatura è, infatti, possibile guarnire il sorbetto con una delle tante Coulis fresche di frutta, sempre proposte dall’azienda modenese.

Menù presenta Sorbet Shot, la nuova linea di sorbetti

Coulis Menù, una nuova e versatile linea di Menù

Le Coulis Menù, tipiche preparazioni francesi a base di frutta, succo di limone e zucchero, sono prodotte con la particolare lavorazione a freddo ad alte pressioni (HPP Technology) che permette di mantenere inalterata la freschezza ed il colore della frutta. Una linea nuova e versatile, ideale per colorare e rendere gustosi, in modo naturale i sorbetti, ma anche dessert al cucchiaio, frappè, granite e smoothie. Sei i gusti disponibili a oggi: Fragole, Mango, Fichi e le nuovissime Limone Primofiore, Mandarino tardivo di Ciaculli e Passion Fruit.

Un nuovo modo di servire il sorbetto proposto da Menù

Preparare il Sorbet Shot diventa pertanto facilissimo: basta aggiungere 2,5 lt di acqua per 1 busta di polvere (1000g), amalgamare accuratamente con una frusta e versare il composto nella sorbettiera. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, si potrà servire la base neutra aggiungendo le Coulis fresche di frutta.

In alternativa si possono aggiungere 2 confezioni (top-down) di coulis in vasca per ottenere il gusto desiderato direttamente dalla sorbettiera. Con una busta di ottengono 50 flûte da 10 cl di Sorbetto.

La sorbettiera Sorbet Shot, una miscelatrice robusta ed efficiente 1/3 Le Coulis Menù sono disponibili in sei gusti: Fragole, Mango, Fichi e le nuovissime Limone Primofiore, Mandarino tardivo di Ciaculli e Passion Fruit. 2/3 Grazie al vassoietto da 3 bicchierini, è possibile portare in tavola un Sorbet Shot da degustazione 3/3 Previous Next

Ma c’è di più. Menù ha, infatti, pensato a un nuovo modo di servire il sorbetto: grazie al vassoietto da 3 bicchierini, è possibile portare in tavola un Sorbet Shot da degustazione per far assaggiare al cliente 3 mini-sorbetti di gusti diversi.

Menù

via Statale 12 102 – 41036 Medolla (Mo)

Tel 0535 49711