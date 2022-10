Tradizione italiana e slancio internazionale: novità in arrivo per Bindi

Lo scorso settembre si è tenuta in Salento l’annuale Convention Bindi con concessionari e distributori di tutta Italia. Un momento di condivisione durante il quale l’azienda milanese ha presentato tutte le ultime novità che compongono il catalogo autunno-inverno 2022. Filo conduttore di queste nuove collezioni è da un lato l’attenzione alla tradizione e all’eccellenza dolciaria italiana e dall’altro nuovi prodotti di grande respiro internazionale.

Ora Bindi parla anche francese

L’eccellenza dei maestri pasticceri della tradizione d’oltralpe entra a far parte della famiglia Bindi con dei prodotti che sono ancora poco diffusi sul mercato italiano e che l’azienda di San Giuliano Milanese vuole far conoscere ai suoi clienti. Stiamo parlando di due dessert invitanti ed estremamente golosi: l’éclair e la religieuse. Anche se di forme diverse, sono entrambi particolari bignè di morbida pasta choux.

Éclair

Il primo, di forma allungata, deve il suo nome alla rapidità con cui può essere mangiato, infatti in francese “éclair” significa “lampo”. Ripieno di golosa crema e ricoperto di una elegante glassa lucida, è un dessert estremamente versatile, disponibile in quattro colorate varianti: cioccolato, caffè, vaniglia e frutti esotici.

Religieuse

La religieuse invece, chiamata così perché la sua forma ricorda molto le monache nel loro abito lungo, è nata a Parigi, in un caffè italiano, più di 200 anni fa ed è composta di due bignè sovrapposti di dimensioni diverse uniti da uno strato di crema al burro. Anch’essi farciti e glassati si presentano in un’unica e golosa versione al cioccolato. Preparati secondo la ricetta originale con ingredienti accuratamente selezionati sono una vera tentazione per gli occhi e per la gola.

Materie prime Igp e specialità regionali

La scelta di materie prime ricercate di altissima qualità è sempre un elemento che caratterizza l’assortimento Bindi. Ne è un esempio il nuovo soufflé alla nocciola. Il nuovo arrivato arricchisce una delle linee di punta del catalogo Bindi. Un goloso tortino al cioccolato con un ricco cuore di crema alla nocciola ottenuta esclusivamente da Nocciole del Piemonte Igp.

Soufflé alla nocciola

Restando in Piemonte, troviamo nella collezione autunno-inverno 2022 una novità che fa parte delle eccellenze regionali italiane: il bonet. Questo dessert, caratterizzato da semplici ma pregiati ingredienti, molto probabilmente è nato nei territori delle Langhe e del Monferrato. Il suo nome in dialetto indica un berretto maschile di forma tondeggiante, simile al basco, che ricorda molto quella dello stampo in cui venne realizzato il primo “bonet”. Questa specialità, realizzata con la ricetta tradizionale ricca di latte fresco, cacao e amaretti, rappresenta una delle interessanti novità delle ricette regionali Bindi di questa stagione.

Bonet

Flessibilità e sguardo rivolto al futuro

Quest’ultima collezione è inoltre caratterizzata da prodotti che hanno tutti la valenza “pronto consumo”, ovvero prodotti che non richiedono tempi di attesa o di scongelamento prima di essere serviti. Questa tendenza sta prendendo sempre più piede nel mondo della ristorazione in un’ottica di flessibilità, riduzione degli sprechi e sostenibilità e Bindi sta dimostrando, anche attraverso questi lanci, di interpretarla con attenzione e maestria.

Éclair mango e passion fruit

In un momento di forte fermento globale, in cui le aziende stanno velocemente evolvendo per adattarsi al continuo mutare della situazione economica, uno sguardo rivolto al futuro e la predisposizione al cambiamento sono fondamentali per portare avanti un business di successo. Bindi ha già intrapreso da tempo questo percorso di rinnovamento ed evoluzione, passando dall’ascolto delle esigenze dei propri clienti fino all’attenta analisi dei nuovi trend di mercato e al continuo aggiornamento tecnologico dello stabilimento produttivo. Inoltre, entro la fine 2022, dopo tanto impegno da parte di tutta l’azienda, Bindi presenterà il suo primo Bilancio di sostenibilità, uno dei tanti traguardi che si era prefissata e che rappresenta solo l’inizio del suo cammino verso una struttura aziendale sempre più green e sostenibile.

