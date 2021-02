Gli gnocchi della nonna perfetti? Con il kit di Molino Pasini

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 11:53

Gli gnocchi della nonna pronti in un lampo

Per i meno esperti, ricettario video online

Kit che evoca ricordi lontani

, ma con unper buongustai.lancia, infatti, il kit per creare tra le mura domestiche la ricetta perfetta degli. Uninil cui progetto è stato curato da Lissoni Graphx. Oltre alper gnocchi Pasini, ilcontiene un utensile unico per rigare gli, undiche accompagna la preparazione della ricetta con grande praticità disegnato dae unadiideale per questo piatto, studiata dallo chefSeguendo come sempre le più contemporanee tendenze della moda e del design, e portandole nel mondo food, il Molino di Cesole, nel Mantovano, lancia un progetto che è prima di tutto un’idea, che permetterà a tutti di preparare facilmente a casa unche è una vera e propriadeiin: un’esperienza di gusto inimitabile.Un sublime(acqua e preparato), appena rigato con un pregiato utensile, poi tuffato in acqua bollente salata, riemerge per essere ricoperto da undi pomodori vellutato. Nel nuovo kit firmato Pasini c’è tutto quello che serve per realizzare il sogno di ritrovarti al tavolo da pranzo della nonna, un giovedì. La ricetta perfetta per fare undelindietro nel tempo.Per i meno esperti, che hanno qualsiasi dubbio sulla realizzazione della ricetta, il Molino ha creato anche unche renderà ancora più facile l’utilizzo del kit.Inquadrando il, infatti, partirà un video tutorial per realizzare gli gnocchi facilmente e avere un pranzo completo per quattro persone in un lampo. Il box gnocchi sarà disponibile sull’e-shop a partire dal giorno 15 marzo al prezzo di 24 €.«Questo lavoro per Molino Pasini - conferma l’architetto- mi ha fatto, cucinare può essere un gioco e anche un rito. Per il kit gnocchi siamo partiti dalla forma archetipa di questo strumento, come lo disegnasse un bambino, nulla di più nulla di meno».Con la certezza di un risultato d’autore, come spiega lo chef: «Glialsono uno dei piatti più tradizionali della cucina italiana, che richiama il tempo in famiglia e la piacevolezza di un pasto semplice e di grande gusto. E sono proprio queste le sensazioni che ho voluto racchiudere nel barattolo della mia salsa di datterini, sensazioni che trovano il loro perfetto completamento nell'abbinamento con il preparato di eccellenza ideato da Molino Pasini per ottenere degli gnocchi a regola d'arte. Il risultato sarà un tutt'uno avvolgente di».Un’autentica esperienza di condivisione, per rendere laancora più buona, come sottolinea, amministratore dell’azienda: «Sono entusiasta di avere accanto a noi in questo momento così particolare un grande esponente della creatività internazionale. Mescolare ricette e design è da sempre parte del nostro impegno, come sottolinea il nostro claim “L'arte della farina”. Inoltre, l’idea di dare l’occasione a tutti di provare senza fatica a realizzare una ricetta così iconica, mettendo tutto ciò che serve in un kit, credo sia un’occasione unica per riscoprire la famiglia, il piacere dello stare in cucina e realizzare insieme qualcosa di buono da condividere».