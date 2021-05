Di Marco vola sulla... Nuvola. Una base per la Pinsa romana

Pubblicato il 06 maggio 2021 | 15:49

La base per la Pinsa

Il procedimento

all’originale, nata nel 2001 grazie all’intuizione di, nasce, la base pronta per realizzare a casa la Pinsa con la stessa qualità che si può trovare in Pinseria. Le basi di Nuvola sono lavorate in modo artigianale dagli esperti pinsaioli di Di Marco che le stendono con cura una per una. L’impasto, che contiene un’altissima percentuale di acqua, è realizzato con un. Questo garantisce un’elevata digeribilità e una Pinsa dalla cornice croccante con un interno decisamente soffice.Dopo la lavorazione a mano, le basi di Nuvola, che contengono, vengono lasciatee poi confezionate in atmosfera modificata.: è sufficiente preriscaldare il forno alla temperatura di 250 gradi, farcire a piacere e infornare per 5/6 minuti. Il risultato sarà una Pinsa perfetta per un pranzo o unaDisponibile neiin pratiche confezioni da 1 o 2 pezzi, da 230 o 460 grammi,, pronta per essere condita con gli ingredienti preferiti, infornata e assaporata. Nuvola è acquistabile a un prezzo di euro 2,49 per la confezione da 1 pezzo e di 4,80 euro per quella da 2.