Pinsa Expert Giallo e Farina Multicereali: i mix Di Marco per realizzare la Pinsa Romana

Specializzata dal 1981 nell’alta panificazione professionale e da sempre impegnata nella ricerca di soluzioni innovative, Di Marco propone un’ampia gamma di farine per realizzazioni che coniugano gusto, leggerezza e digeribilità.

Pinsa Romana Expert Giallo

In particolare, la miscela Pinsa Romana Expert Giallo risponde alle esigenze di lavorazioni ad alta idratazione. Essendo in grado di assorbire un elevato quantitativo di acqua la miscela risulta ideale per impasti a lunga lievitazione (da 24 a 120 ore) e con cottura diretta a suolo refrattario. A base di farine di frumento ad alto tenore proteico, soia, riso e “Biga” essiccata, che accelera il processo di lievitazione abbattendo i tempi di preparazione, la miscela Pinsa Romana Expert Giallo consente di realizzare originali Pinse Romane, pizze e panificazioni che coniugano gusto e digeribilità donando alle preparazioni un’appetitosa croccantezza.

Pinsa Romana Multicereali

A chi ama invece il sapore rustico e naturale dei cereali, Di Marco propone Pinsa Romana Multicereali, il mix perfetto per realizzazioni professionali di originali Pinse Romane, pizze e panificati contraddistinti dal tipico aroma dei grani antichi. Anche Pinsa Romana Multicereali è ideale per impasti a elevata idratazione e a lunga lievitazione. Grazie alla forte maglia glutinica è in grado di assorbire maggiori quantitativi d’acqua e di favorire lunghe lievitazioni, che vanno da 24 fino a 120 ore. Il risultato dopo la cottura è la consistenza tipica dell’originale Pinsa Romana: croccante in superficie, soffice all’interno. Oltre al classico mix di farine di frumento, riso e soia, il mix Multicereali Di Marco integra una bilanciata miscela di farine di avena, segale, malto d’orzo, orzo e semi di zucca, di girasole e di lino, che conferisce al prodotto un gusto rustico e integrale, mentre la pasta acida di frumento semplifica i processi di maturazione.

Disponibili in sacchi a valvola da 25 chilogrammi

Pinsa Romana Expert Giallo e Pinsa Romana Multicereali Di Marco sono disponibili in sacchi a valvola da 25 kg, da conservare in un luogo fresco e asciutto, evitando il contatto diretto con pavimento o pareti.