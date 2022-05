Nt Food, non solo senza glutine: anche senza impatto sull'ambiente

Nt Food è un punto di riferimento nel mercato delle intolleranze e della corretta alimentazione. Si occupa soprattutto di prodotti da forno: pane, biscotti e lievitati. A Cibus però non presenta soltanto le sue linee senza glutine, ma anche quella senza... impatto sull'ambiente.

L'attenzione per l'ambiente di Nt Food

Protagonista a Cibus è il PanBauletto Nutrifree, disponibile anche nella versione con farina integrale, nel nuovo packaging completamente riciclabile e con una riduzione della plastica del 58% (rispetto al precedente confezionamento). Alto contenuto di servizio grazie alla confezione “apri e chiudi” che permette di preservare al meglio il prodotto anche una volta aperto. L’impegno per la sostenibilità è già presente nell’agenda di Nt Food da molti anni e si è concretizzato in diverse iniziative, a partire dall’eliminazione della plastica superflua dalle referenze altorotanti, come Panfette e Ciabattine Nutrifree.

Oggi l’azienda, con il supporto di Spinlife, spin-off dell’Università di Padova, ha deciso di aderire al «Programma per la valutazione dell’Impronta Ambientale» promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, avviando lo studio dei prodotti più significativi, tra cui il PanBauletto, per misurarne l’impatto ambientale. Un’assunzione di responsabilità importante per Nt Food che ha scelto di compensare le emissioni di Co2 generate durante il ciclo di vita della linea PanBauletto, promuovendo un progetto di generazione di energia idroelettrica in Indonesia.

Nuovi prodotti in arrivo

Oltre alla "missione" ambientale, ci sono anche nuovi prodotti all'orizzonte. Ad annunciarlo è stato Enrico Cecchi, direttore commerciale e marketing di Nt Food. «A giugno sarà disponibile una nuova linea di biscotti integrali - ha spiegato - Quattro referenze, due classiche e due più innovative. Avranno ricette più ricche di fibre».

Enrico Cecchi