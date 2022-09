De Angelis lancia i ravioli con la carne vegetale di Beyond Meat

Numerose ricerche dimostrano che il 93% degli acquirenti plant-based è motivato dal benessere degli animali, l’86% è preoccupato per la sostenibilità e l’85% vuole tutelare la propria salute post pandemia. Per far fronte a queste esigente De Angelis Food, gruppo veronese di prodotti gastronomici, con a capo il pastificio De Angelis, oggi propone una assoluta novità grazie ad un cobranding con Beyont Meat, la prima aziendale al mondo ad aver messo sul mercato la carne vegetale.

I ravioli di De Angelis con Beyond Meat

Così De Angelis ha creato i ravioli con Beyond meat, un nuovo concetto di alimentazione globale che sembra aver già fatto molti proseliti e attirato molte simpatie sia per chi ama la carne, sia i vegetariani, i vegani e non solo. I ravioli di De Angelis a base vegetale sono al 100% nutrienti, ricchi di proteine e contengono pochissimi grassi saturi.

Beyond Meat genera il 90% in meno di emissioni nocive per l’ambiente rispetto ai prodotti di origine animale, con un impatto significativamente minore sulle risorse idriche ed energetiche. Questi prodotti sono plant-based e salvano 250 mila animali l’anno.

La crescita di De Angelis

De Angelis Food negli ultimi 5 anni ha avuto un implemento della produzione e delle vendite in tutto il mondo. Oggi ha ben 6 aziende specializzate non solo nella pasta fresca ma anche in quella secca, nei sughi di pesce, nel soft drink, nella panetteria fresca. Punta di chiudere il 2022 con un fatturato di 115 milioni di euro dagli 83 dello scorso anno. La capogruppo De Angelis chiuderà a 60 milioni, la Emmefood di Rimini che ogni giorno sforna piatti pronti e gastronomia per il banco della Gdo passerà a 21 milioni, 12 da Modea acquista al 50% da Morato, 7 quelli realizzati da Saordelmar (sughi pesce e baccalà), 4,5 da Poker raviolificio lombardo che commercializza solo in Lombardia e 3,5 da BevipiùNaturale che a marchio Verum realizza bibite naturali e questo senza dimenticare i 7 milioni di De Angelis Usa che con il marchio Sfoglini produce pasta secca con grano americano.