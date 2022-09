XLL, la nuova farina di Molino Spadoni per lievitazioni extra lunghe

Una nuova proposta studiata, da chi di farine se ne intende, appositamente per i professionisti che hanno la necessità di realizzare impasti con lunghissime lievitazioni ad alta idratazione: è la nuova Farina Professionale XLL – Extra Lunghe Lievitazioni Molino Spadoni, disponibile nei formati da 5 e 25 kg.

XLL di Molino Spadoni

Lunghe lievitazioni: anche oltre 72 ore

Si tratta di una farina di grano tenero tipo “0” caratterizzata da una “forza” unica, fino a W 400, che la rende particolarmente adatta per la preparazione di pizze con lunghe lievitazioni, anche superiori a 72 ore. L’elevato contenuto in proteine di alta qualità tecnologica la rende ideale per realizzare tutti gli impasti ad alta idratazione come pane, focacce, panettoni, colombe e brioches.

Due formati

I formati da 5 e 25 kg consentono di soddisfare le esigenze dei professionisti in base ai volumi di lievitati che necessitano produrre. Entrambi i sacchi sono personalizzati con due ricette nel back pack, tradotte in cinque lingue diverse, accessibili tramite il pdf che può essere scaricato scansionando il QR Code stampato sul sacco. Un’accortezza che favorisce la comprensione e il corretto impiego di questo prodotto in tutte le cucine professionali del mondo.

Prodotti all'avanguardia

La nuova Farina Professionale XLL – Extra Lunghe Lievitazioni si aggiunge alla serie di farine e miscele ideate dalla Ricerca e Sviluppo di Molino Spadoni, azienda che mette a disposizione degli esperti prodotti innovativi e sempre all’avanguardia, pensati per semplificare i processi e garantire la continuità di un risultato altamente professionale, sfruttando il meglio delle conoscenze maturate nel settore molitorio in oltre un secolo di storia.