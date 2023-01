Farina e lievito: showcooking e incontri con AB Mauri

Tra i protagonisti di Sigep 2023 a Rimini, AB Mauri, azienda leader globale nella produzione di lieviti e ingredienti per la panificazione, pizzeria e pasticceria, si presenta per la prima volta con uno spazio che si sviluppa in due aree distinte: un’area centrale aperta a tutti, dedicata ad una serie di eventi ESG – Environment, Social e Governance, con showcooking, appuntamenti, testimonianze e interviste, affiancata da un’area più riservata, con accesso esclusivo ai clienti e partner. Ad amplificare le attività, 4 ledwall, trasmetteranno ininterrottamente tutte le attività che si terranno all’interno dello stand ogni giorno.

Il fatturato di AB Mauri in Italia supera i 100 milioni di euro

Azienda globale leader nei prodotti per la panificazione

La società, parte di Associated British Foods plc, è un’azienda leader globale nella produzione di lieviti e ingredienti per la panificazione, pizzeria e pasticceria, con 7.000 dipendenti, 50 stabilimenti in 32 Paesi e vendite in oltre 100 Paesi. In Italia conta circa 250 persone ed un fatturato di oltre 100 milioni di euro. Nel nostro Paese è presente con due siti produttivi: quello di Casteggio (PV) che produce di lievito fresco, secco e disattivato; e Cologne (BS) nel quale vengono realizzati ingredienti per la panificazione, pasticceria e pizzeria. Gli ingredienti AB Mauri raggiungono oltre 15.000 punti vendita in Italia.

I prodotti di AB Mauri consentono di produrre circa 1.5 milioni di tonnellate all’anno di prodotti di panificazione, pizzeria e pasticceria. Si stima che circa il 40% della popolazione in Italia consumi almeno una volta all’anno un alimento realizzato con ingredienti AB Mauri.

Palinsesto eventi – Sigep 2023

Lo spettacolo allo stand è iniziato già sabato 21 gennaio con Mauro Alba, vincitore dell’ultimo Pizza Master Champion interpreta una ricetta della sua terra d’origine, Coro Meu e con Scrocchiarella abbina la dolcezza della pancia di maialetto all’acidità della crema di caprino, giocando con grande abilità sui profumi della Sardegna come il mirto, la salvia, il timo, per finire con un tocco inaspettato di aceto di lamponi.

Una creazione dello chef Mauro Alba

Martedì 24 gennaio

alle 11.00 'Prescinseua' una nuova ricetta del format Le Preferite Scrocchiarella con Monica Lovoi

alle 14.30 'FIC: un punto fermo della ristorazione' con Luca Santini, vicepresidente di FIC, Federazione Italiana Cuochi – alle 15.30 'Cacao sostenibile' con Francesca Brunori, Trade Marketing Expert di Barry Callebaut.

Mercoledì 25 gennaio

alle 11.00 'Guancia a guancia' una nuova ricetta del format Le Preferite Scrocchiarella con Alessandro Resta.

