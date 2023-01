Molino Braga, un 2023 di novità: nuovi mix per la pasticceria e nuova sede

Diverse generazioni, quasi 170 anni di lavoro, il Molino Braga è una storia di innovazione tecnologica percorsa sulla linea dei valori tradizionali. È un’azienda molitoria specializzata nella trasformazione e lavorazione di grano tenero ed altri cereali di altissima qualità per uso professionale. In occasione della 44esima edizione del Sigep, l'azienda bresciana ha rivelato delle novità che riguardano il mondo del bakery, dell'Horeca e della pasticceria. Importanti cambiamenti riguardano anche la sostenibilità, con Molino Braga che si ad utilizzare i pannelli fotovoltaici e macchinari di nuova generazione.

I vertici dell'azienda bresciana, inoltre, hanno ufficializzato l'apertura di una nuova sede, la terza, in terra lombarda, andando così ad aumentare significativamente la capacità produttiva. All'interno di questa nuova base, si apprende, verranno utilizzati pannelli fotovoltaici e macchinari di nuova generazione.

Serioli: «Nel 2023 e nel 2024 la grande novità sarà il terzo insediamento a Dello»

Questa la presentazione di Mauro Serioli, responsabile commerciale di Molino Braga, in occasione della Fiera di Rimini: «La nostra azienda, dopo due anni, ritorna qui con grandi novità trasversali in tutti e tre i settori: bakery, pasticceria ed Horeca. Nel settore del pasticceria le grandi novità sono i mix preparati per la pasticceria dalla frolla alla croissanteria e al panettone. Ma non solo, ci sono anche dei preparati per crema a freddo e dei preparati per addensare le farciture. Nell'Horeca abbiamo questo prodotto, Scappanapoli, che è tipico per la pizza napoletana: sta andando molto bene e lo stiamo proponendo per tutto il mercato europeo. Per il bakery, incvce abbiamo alcuni mix che si chiamano Progress».

«Molino Braga oggi ha due insediamenti produttivi: la sede principale a Dello e quella di San Paolo. Nel 2023 e nel 2024 la grande novità sarà il terzo insediamento a Dello, dove all'interno ci saranno tutte le nuove linee di packaging, quindi di insaccamento, e tutta la nuova linea di stoccaggio. Aumenteremo significativamente la capacità produttiva - ha annunciato Serioli. L'insediamento utilizzerà pannelli fotovoltaici e macchinari 4.0».

