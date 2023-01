Molino Grassi presenta la nuova linea di farine biologiche e 100% italiane

Molino Grassi nasce nel 1934 come trasformatore di grano tenero destinato alla panificazione ed oggi, giunto alla quarta generazione, è uno dei leader del biologico, oltre che un riconosciuto punto di riferimento per la sperimentazione di nuove varietà di grano e tipologie di prodotto. Un’attitudine all’innovazione che ha coinvolto anche il rapporto con il mondo agricolo, ridefinito attraverso un approccio di filiera nuovo, più collaborativo e meno competitivo.

In occasione della 44esima edizione del Sigep, evento che ha preso il via lo scorso sabato e che si concluderà nella giornata di mercoledì, l'azienda emiliana ha svelato la nuova linea di quattro farine biologiche e 100% italiane, dedicate all'alta pasticceria. Questa nuova gamma di prodotti, che si chiama “La Pasticceria Bio” e che va incontro alle esigenze dei professionisti, è stata presentata alla grande fiera di Rimini.

E proprio in queste due caratteristiche – certificazione biologica e italianità – sta l’unicità di questa gamma. Le farine de “La Pasticceria Bio” sono frolla, pan di Spagna, sfoglia, croissant e lievitati, ciascuna con forze diverse per soddisfare le più svariate richieste dell’alta pasticceria. Obiettivo: offrire ad ogni professionista l’opportunità di realizzare prodotti a favore di una domanda che in modo crescente predilige ingredienti a chilometro zero ed etichetta pulita. Un pubblico sempre più esigente, insomma, che ricerca qualità a fronte di un consumo responsabile dal punto di vista ambientale.

Farine dedicate all'alta pasticceria

Francesca Corvi, responsabile marketing di Molino Grassi, ha presentato così i nuovi prodotti: «Abbiamo una storia nel mondo del biologico e come ogni anno siamo presenti al Sigep perché stiamo andando nei canali dell'Horeca e del mondo artigianale - ha esordito. Quest'anno presentiamo una linea di farine dedicate all'alta pasticceria: sono tipi di farine di forze differenti, che vanno incontro a tutte le esigenze dei professionisti. Sono biologiche, di grano 100% italiano, perfette per avere ottimi risultati e per creare le proprie ricette senza portare modifiche nelle metodologie produttive».

Molino Grassi

Via Emilia Ovest, 347, 43126 Parma (Pr)

Tel. 0521662511