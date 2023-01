Tra pinsa, farina professionale XXL e gluten free il Sigep di Molino Spadoni è un boom di novità

Molino Spadoni è presente a Sigep 2023, 44esimo Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè a Rimini, con uno stand di importanti dimensioni e dal grande impatto. Un investimento che continua e rafforza quelli fatti durante tutto l’anno con la partecipazione alle principali fiere di settore. Protagonista dell'azienda è la pinsa, sorella romana della pizza dalla tipica forma allungata. In mostra le Pinse Surgelate Precotte, disponibili in tre formati diversi, e la miscela professionale per Gran Pinsa alla Romana, uno speciale mix di farine studiato come vuole la tradizione. «Siamo soddisfatti della performance di questa fiera - ha detto Katia Borrini, resposnabile marketing di Molino Spadoni. L'affluenza è tornata a i massimi livelli storici. Abbiamo raccolto numerosi contatti e questa è una grande occasione per lanciare fisicamente la partnership con Renato Bosco, che utilizzerà in esclusiva le nostre farine».

Grande spazio è riservato alla nuova Farina Professionale XLL – Extra Lunghe Lievitazioni, caratterizzata da una forza unica, fino a W 400, che la rende particolarmente adatta per la preparazione di impasti con lunghe lievitazioni, anche superiori a 72 ore, e ad alta idratazione. Allo stand anche il prodotto più innovativo, il preparato professionale per pane e pizza SuperproteiN della linea salutistico-funzionale Molino Spadoni, per realizzare pane e pizza proteici. Una proposta altamente distintiva, pensata per realizzare panificati scelti da una clientela di atleti e sportivi, ma anche a tutti coloro che, per mantenere il proprio benessere fisico, sono attenti al profilo nutrizionale.

Per il gluten free l’azienda ha presentato una delle più recenti novità, la Focaccina soffice surgelata senza glutine, molto comoda per il canale Horeca e bar perché già cotta e confezionata singolarmente nel film “ovenable” adatto per il rinvenimento in forno senza contaminazioni. A Sigep sono state lanciate anche tre nuove referenze: la Focaccina Soffice Senza Glutine con farina di Ceci, Curcuma e Semi di Lino, la Focaccina Soffice Senza Glutine al Riso Nerone e Semi di Girasole, e la Focaccina Soffice Senza Glutine al gusto Mediterraneo. Infine la pizza: per preparare al meglio questo piatto, allo stand ci sono le Farine Gran Mugnaio PZ, ideali per realizzare le migliori pizze della tradizione italiana.

