AB Mauri al Sigep, presentati due nuovi formati della Scrocchiarella

A questa tanto attesa edizione di Sigep 2023, AB Mauri si presenta per la prima volta con uno spazio che si sviluppa in due aree distinte: un’area centrale aperta a tutti, dedicata ad una serie di eventi ESG – Environment, Social e Governance con imperdibili showcooking, appuntamenti, testimonianze e interviste esclusivi, affiancata da un’area più riservata, con accesso esclusivo ai clienti e partner. In linea con la vision sostenibile di AB Mauri prevale la scelta di materiali e rivestimenti in legno naturale, piante aromatiche e una comunicazione visual dedicata alle parole chiave legate ai valori ESG del Gruppo.

Tiziano Casillo, consulente tecnico per il canale pizzeria, ha presentato così lo stand dell'azienda: «Novità particolari quest'anno non ce ne sono, se non ulteriori misure della Scrocchiarella. Anche quest'anno fa da padrona nel nostro stand: è un prodotto che, come si può vedere dall'affluenza di persone che lo assaggiano, sta creando un evento nella fiera stessa. Offriamo due nuove proposte nei formati, una 38x28 cm e una 20x52», ha raccontato Casillo.

Le parole chiave di AB Mauri

Ad amplificare le attività, quattro ledwall, trasmetteranno ininterrottamente tutte le attività che si terranno all’interno dello stand ogni giorno, portando l’attenzione sulla preparazione dei prodotti, sugli interventi degli esperti e sulle testimonianze di alcune figure interne del team AB Mauri. A vivacizzare le pareti laterali dell’area riservata, la disposizione di fioriere con alcune parole chiave riconducibili ai temi di comunicazione che rappresentano i valori ESG di AB Mauri, sui quali il gruppo fonda e sviluppa ogni suo progetto, sia in termini di prodotto che di processo produttivo creando un intreccio ideale di tre aspetti: economico, ambientale e sociale.

Le risorse naturali e l’ambiente, l’economia circolare, che appartengono al tema Environment. L’eccellenza italiana e l’innovazione, i consumatori, la tradizione, i partners, la comunità e il territorio, l'inclusione e la diversità. Le persone, che appartengono al tema Social. L’integrità e la trasparenza che appartengono al tema della Governance. Parole chiave tutte riconducibili agli eventi organizzati ogni giorno presso lo stand AB Mauri al Sigep.

