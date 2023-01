Caro energia e materie prime? Forno d'Asolo presenta i prodotti di soluzione

Anche quest'anno Forno d'Asolo - azienda specializzata nel food service, Horeca e Bakery, e nel rifornimento di catene retail, GDO e C&C, selezionate - è presente alla 44esima edizione del Sigep, con tantissime novità. Una fiera, quella di Rimini, che sta vedendo una grande affluenza di curiosi ed appassionati del settore. «Oggi è il penultimo giorno. C'è grande affluenza di persone, non so se superiore o inferiore al 2019, ma sicuramente ai livelli del pre-Covid. Siamo soddisfatti perché il nostro stand è molto ampio ed è posizionato molto bene, quindi abbiamo un'affluenza totale e costante tutto il giorno» racconta Andrea Ghirlanda, brand manager di Forno d'Asolo.

Svelate, poi, le novità per il 2023: «Per noi il trend del benessere è molto importante. Quest'anno presentiamo tre novità. La linea più importante è la Re B, un impasto integrale con la curcuma. Per la linea vegana, in continua crescita, presentiamo invece un mini-strudel con farcitura di fragola e ribes e allarghiamo la linea delle crostate multicereali. I prodotti di soluzione? Abbiamo identificato in questo momento difficile per il barista, a causa del costo delle energie e delle prodotte prime, una serie di prodotti: dei tortini già cotti da scongelare e servire, tre dessert monoporzione, semifreddi che vanno dal freezer alla tavola, e delle focacce farcite a doppia lievitazione, fatte con ricette regionali: anche in questo casa basta scaldarle nel forno. L'ultimo prodotto è la pinsa: la lanciamo in tre varianti, classica , integrale e monoporzione. Un prodotto versatile e facile da digerire».

