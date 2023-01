Tra Meet Massari e i lieviti PH4 per Dallagiovanna è un Sigep col botto

Un calendario ricco di novità ed eventi quello che ha preso vita sul Palco del Gusto di Molino Dallagiovanna a Sigep 2023. In primo piano il lancio in anteprima assoluta di PH4, la linea di lieviti naturali, attivi e inattivi, con la quale l’azienda emiliana arricchisce e completa la sua offerta ai professionisti dell’arte bianca per realizzare l’impasto perfetto. PH4 è la linea di lieviti madre selezionati che comprende quattro prodotti specifici per diversi utilizzi: Supereasy è il lievito attivo ideale per pane, pizza in teglia e piccoli lievitati, mentre Superise è quello per pizza al piatto. Balancepower, invece, è il lievito inattivo ideale per il mondo della pasticceria, mentre Tastypower è quello pensato per pane e pizza.

Iginio Massari e Giacomo Pini 1/10 Daniele Persegani e Walter Zanoni 2/10 Il team Molino Dallagiovanna e i Maestri del Palco del Gusto 3/10 Leonardo Di Carlo con i tecnici Mattia Masala e Fabio Del Sorbo 4/10 Leonardo Di Carlo 5/10 Lo stand a Sigep 2023 6/10 PH4 Pasta Madre 7/10 Iginio Massari 8/10 Giuseppe Amato 9/10 Sabrina Dallagiovanna 10/10 Previous Next

Sigep è stata anche l’occasione per presentare insieme al Maestro Iginio Massari e a Giacomo Pini, consulente marketing e docente Cast Alimenti, la nuova edizione di Meet Massari R-evolution, il progetto formativo rivolto ai professionisti e agli appassionati di arte bianca. Il tour si svilupperà in tre tappe e prenderà il via il 13 marzo nelle Marche, a Recanati, presso Villa Anton in collaborazione con Tombesi srl. Proseguirà poi con un secondo appuntamento il 29 maggio in Calabria, a Crotone, presso il Grand Hotel Balestrieri in collaborazione con i rivenditori Dolciaria Rubino e Si.Ma Distribuzione per concludersi con un’ultima tappa straordinaria in Spagna, a Barcellona, il 25 settembre.Tanti i grandi Maestri poi che nell’arco dei cinque giorni di Sigep si sono avvicendati sul Palco del Gusto di Molino Dallagiovanna con i loro cooking show dedicati a dolci, pane, pasta e pizza.

«Questa edizione è partita con il botto, sin dal sabato. È stato un grande ritorno, non solo per gli italiani ma anche per l'estero In questa edizione abbiamo due grandi novità. Una a livello di prodotto e una di eventi - ha raccontato Sabrina Dellagiovanna, responsabile marketing e sales manager dell'azienda. Abbiamo presentato PH4, la nostra linea di lieviti da pasta madre formata da due prodotti attivi e due inattivi. Chiaramente abbracciano il mondo della panificazione, della pasticceria e della pizzeria. E sono ispirati ai supereroi perché vi aiuteranno con il discorso del lievito madre. Per quanto riguarda gli eventi, Iginio Massari sarà affiancato da Giacomo Pini, ma quest'anno lo porteremo in Spagna, a Barcellona, il 25 di settembre».

