Agugiaro & Figna presenta Magistrale Le Sinfonie e la linea Mia

Al Sigep, pensando ai professionisti dell’arte del dolce, Agugiaro & Figna porta in vetrina Le Sinfonie, la linea di farine dedicata alla produzione artigianale in pasticceria, composta da nove referenze di farine di grano tenero e sei varianti di semilavorati delle migliori qualità, per soddisfare al meglio le esigenze nei diversi tipi di lavorazione che l’arte dolciaria prevede.

Il Sigep è soprattutto l’occasione per esporre la nuova declinazione de Le Sinfonie: Magistrale, una farina elastica e duttile, ideale per prodotti da forno a lunga lievitazione come colombe, panettoni, veneziane, focacce e pandori. Frutto di un attento e rigoroso lavoro di ricerca condotto insieme all’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, Magistrale garantisce una fermentazione equilibrata durante tutte le ore di lievitazione, senza apportare tenacità agli impasti, e ne favorisce l’amalgama a fronte di ingredienti ricchi e grassi, donando morbidezza e texture senza difetti strutturali nel lievitato finito. Bilanciata, morbida e naturalmente robusta, esprime il connubio tra necessità tecniche ed esigenze professionali. Per ottenere questo risultato, i professionisti di Agugiaro & Figna e dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano si sono confrontati per mesi per studiare le farine e testarle, in modo da arrivare a un prodotto che ne soddisfacesse tanto le necessità tecniche quanto le esigenze pratiche.

Mia : in una stessa farina caratteristiche rustiche e delicate

Altra protagonista della proposta di Agugiaro & Figna a Sigep è la linea Mia di farine ottenute da macinazione integrata: un processo brevettato che associa due tipologie di molitura, quella più tradizionale a pietra con quella moderna a cilindri, e che regola in maniera innovativa i diagrammi dell’intero processo di lavorazione, con particolare attenzione al controllo delle temperature di produzione. La procedura comincia con i cereali che vengono sottoposti a un’efficace pulitura e a una decorticazione sapiente e calibrata, per poi passare a macinare integralmente i chicchi con le massime garanzie di igienicità e salubrità, non riscontrabili nei processi tradizionali.

L’integrazione dei due sistemi di macinazione permette di riunire in una stessa farina le caratteristiche rustiche e veraci con quelle fini e delicate. La macinazione integrata concilia quanto di meglio la tradizione e la tecnologia insieme possano offrire per ottenere sfarinati integrali o semi-integrali di granulometria mirata e precisa, igienicamente più sicuri, con prestazioni sempre costanti, con una shelf life superiore alla media e nel pieno rispetto delle caratteristiche native del chicco.

