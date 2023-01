Valrhona Selection: alta gamma e filiera equa

Komuntu 80% si caratterizza per note legnose e amare sostenute da note di grué tostato. Il cioccolato Komuntu 80% è il risultato del lavoro di tante persone impegnate per un prodotto responsabile. Il suo gusto è unico perché è il frutto del coinvolgimento di tutta la filiera e dell’assemblaggio di diverse varietà di cacao. In degustazione rivela una singolarità aromatica: una potenza tannica e amara sostenuta da note di gruè tostato.

Il profilo sensoriale di Komuntu offre una nota principale di amaro seguita da una minore di aromi di frutti di bosco e una nota particolare di gruè tostato. Note complementari sono quelle dell’aceto di frutti rossi o neri, della birra ambrata, delle mandorle amare, del torrone, della ciliegia nera, del tè chai, del tabacco e del caramello. Trova ideale applicazione nella realizzazione di mousse, cremosi e ganache.

Cioccolato Hukambi 53%: delicatezza e potenza

Hukambi 53% è la prima copertura Ombré di Valrhona, libera dai codici della gastronomia consolidata. Questo cioccolato unisce la golosità del latte alla potenza del cacao del Brasile proveniente dalla Mata Atlantica. Intrigante e affascinante, con il giusto equilibrio tra delicatezza e potenza, Hukambi è un invito alla creatività e all’audacia. Con una sorprendente alleanza tra l’intensità del cacao brasiliano e la dolcezza del latte, questo cioccolato apre un nuovo territorio di espressione per i maestri pasticcieri invitandoli a osare con nuove sensazioni sconosciute, a entrare in una nuova dimensione.

