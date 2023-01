Pavoni Italia al Sigep ha presentato la nuova collezione per il 2023

Tutti i prodotti Pavoni Italia nascono dalla collaborazione con professionisti riconosciuti del settore: per dare loro strumenti affidabili, capaci di tradurre in forme concrete le idee delle più straordinarie menti creative. Una costante ricerca di materiali, design e soluzioni tecniche per rendere funzionale performante ogni prodotto. Gourmand, la gamma raffinata di stampi in silicone dedicati alla ristorazione e non solo, si arricchisce con nuovi design ricchi di dettagli, ispirati dalle forme organiche della Natura e dalle linee pure della geometria

Pavoni Italia, sotto la direzione di Gianmarco Sirtoli, e Paolo Griffa, stimato chef stellato, propongono sette nuovi stampi Tuiles dalle trame leggere e sorprendenti per decorare e valorizzare qualsiasi tipo di preparazione, salata o dolce, e adatti alla preparazione di appetizer, portate principali e dessert. Tutti da provare. La collezione ispirata ai prodotti vegetali si amplia invece di quattro nuove forme - carciofo, friggitello, cuore di bue e melanzana - interpretate dall’ecochef Franco Aliberti, per una cucina innamorata della Natura in cui nulla viene sprecato.

Gianmarco Sirtoli

Ampliata anche la linea di stampi per torte Pavocake e monoporzioni Pavoflex

Alla pluriennale collaborazione tra Pavoni Italia e il pluripremiato pastry chef internazionale Antonio Bachour si aggiunge un nuovo progetto: stampi Pavoflex 300x175 linea 40time per media porzione, da utilizzare per catering, wedding buffet, dessert al piatto, teatime e non solo. La media porzione perfetta – 40 ml in volume - e sei diverse forme versatili e adattabili ad ogni occasione. Si arricchisce ulteriormente anche la collaborazione tra Pavoni Italia e Cédric Grolet, uno dei pasticcieri più apprezzati a livello internazionale e miglior pasticciere del mondo 2018: nascono i nuovi stampi Charlotte e Nuage, disponibili sia nel formato torta che monoporzione. Ogni design è studiato con dettagli che replicano minuziosamente il gesto del professionista per donare al prodotto finito un vero valore aggiunto.

Al mondo della frutta si ispira invece Lampone 1.1, nato dalla creatività del Best 2019 Asian pastry chef Fabrizio Fiorani. Un nuovo stampo in silicone perfetto per dessert al piatto e monoporzioni. Nata nel 1980 come produttrice di contenitori in plastica per il mondo della panificazione, oggi Pavoni Italia è azienda di riferimento nel mondo. Un marchio italiano con una storia riconosciuta di attenzione alle esigenze dei professionisti, che conosce da vicino la differenza tra semplici strumenti di lavoro e oggetti votati all'eccellenza, capaci di ispirare la creatività dei pasticceri.

