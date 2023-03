Agugiaro & Figna Molini, premiate le migliori tesi di laurea sull’ambiente

Tre premi ad altrettante tesi di laurea: nella Sky Room del Molino di Agugiaro & Figna si è svolta la cerimonia di assegnazione dei premi di tesi di laurea magistrale a indirizzo ambientale sul tema “Clima & Agrosistemi”, nell’ambito del bando dell’anno accademico 2021/2022. L’iniziativa, promossa da Agugiaro & Figna in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (CINSA), presieduto da Paolo Cescon, ha l’obiettivo di supportare i giovani ricercatori delle Università delle quattro regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Umbria e Veneto, nelle quali la storica azienda molitoria è presente con le sue sedi. Durante la cerimonia, aperta dal saluto di Alberto Figna e condotta da Giuseppe Scarascia Mugnozza, sono stati premiati tre dei dieci candidati che hanno aderito al bando. Giordano Basili Luciani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza) è il primo classificato con la tesi dal titolo “Valutazione dei consumi idrici di differenti specie erbacee per l’inerbimento del vigneto in un contesto di cambio climatico”, con l'assegnazione della borsa di Studio di 2.500 euro. Maddalena Lo Conte dell’Università degli Studi di Perugia è la seconda classificata grazie alla tesi “Nanoparticelle di ossido di zinco e adesione al substrato di insetti fitofagi”, con il conseguimento della borsa di studio del valore di 1.250 euro. Cristina Flora dell’Università Ca’ Foscari di Venezia si è classificata terza con la tesi “EMergy and Green Chemistry: do they speak the same language?” e le è stata assegnata la borsa di studio di 625 euro.

L'impegno nel sostegno della formazione

«Fare impresa con l’etica, l’ecosostenibilità, la cultura e l’estetica è da sempre l’impegno di Agugiaro & Figna Molini. Siamo orgogliosi di accompagnare il Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali in questo progetto che premia le migliori tesi di laurea, valutate sulla base dei contenuti scientifici, dell’originalità della ricerca e in armonia con i valori che da sempre guidano le scelte del nostro Gruppo» dichiara Riccardo Agugiaro, AD di Agugiaro & Figna.

Gruppo Agugiaro & Figna si distingue per un impegno costante nella tutela del territorio, dell’ambiente e delle persone, tradotto concretamente in azioni virtuose: dall’utilizzo del 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili per la produzione, all’uso del 100% di carta per insacco certificata FSC. Fa inoltre parte del Consorzio forestale KilometroVerdeParma: ha messo a dimora un bosco situato a fianco dello stabilimento di Collecchio, denominato il “Bosco del Molino”: una superficie di 13 ettari ad elevata biodiversità e a capacità di accumulo di biomassa, comprensiva di 18mila alberi piantati per assorbire la CO2 emessa dai quattro stabilimenti in Italia per le attività di trasformazione del grano. Il bosco è stato pensato come centro nevralgico per la creazione di progetti diretti alle scuole ma anche alle aziende e ai professionisti del settore in direzione di un futuro più sostenibile; tutto ciò con l’obiettivo di sensibilizzare gli artigiani dell’arte bianca sulle buone pratiche da adottare e sviluppare sempre maggior consapevolezza verso il rispetto dell’ambiente, la natura e le persone. Fa parte del Club dei Partner Strategici dell’Università di Scienze Gastronomiche, costituito da alcune tra le più importanti aziende e istituzioni che operano a vario titolo nel mondo della produzione, della vendita e del consumo di cibo e che condividono l'impegno e la visione strategica di UNISG e per questo sono attive a fianco dell'Ateneo nel progettare e costruire nuovi scenari di crescita sostenibile e modelli alimentari e culturali innovativi.

La realtà di Agugiaro & Figna Molini

Agugiaro & Figna Molini è tra i più importanti gruppi dell’arte molitoria italiana, leader per la macinazione del grano tenero, con stabilimenti a Collecchio (Parma), Curtarolo (Padova), Magione (Perugia) e Rivolta d’Adda (Cremona), ognuno specializzato in determinate produzioni. Nato nel 2003 dalla fusione di due storiche famiglie dedite all’arte molitoria da sei generazioni, che hanno saputo integrare le rispettive competenze ed esperienze, la sua missione è rimasta sempre la stessa: portare in tutto il mondo farine e miscele di altissima qualità, preservando il rispetto per l’uomo e per l’ambiente. L’attenzione verso la storia e la tradizione, il rispetto della terra, la tutela delle persone e del posto di lavoro, lo sviluppo e l’applicazione di un preciso codice etico rappresentano il cammino che Agugiaro & Figna Molini vuole perseguire per costruire un modo d’impresa capace di guardare avanti in costante sviluppo. La passione per la qualità e per la naturalità che dirige le scelte verso l'adozione di energia da fonti rinnovabili, verso farine ottenute da filiere certificate, verso nuove estrazioni che esaltano l'autenticità del grano, ha consentito all’azienda di ottenere il primato nel mercato delle farine per pizza e di mettere a punto un’esclusiva linea di lieviti madre.