Ciocosushi, un regalo divertente e goloso per la festa del papà

Manca davvero poco alla Festa del papà, è caccia aperta al regalo più gradito che, per molti genitori golosi, sarà certamente qualche sfiziosità da condividere in famiglia proprio il 19 marzo. Per gli amanti del cioccolato un cadeau davvero irresistibile è sicuramente Ciocosushi di Cioccolato Gourmet, il marchio di T’a Milano ideato dai fratelli Alberto e Tancredi Alemagna che hanno saputo far incontrare la tradizione familiare dell’alta pasticceria milanese con la ricerca e l’innovazione.

Una divertente idea per la Festa del papà: Ciocosushi di Cioccolato Gourmet

Si tratta di una originale rivisitazione al cioccolato delle specialità sushi più apprezzate, un viaggio goloso alla scoperta dell’Oriente grazie a questa inedita e divertente versione dei cioccolatini Ciocosushi. La confezione è composta da 20 gustose praline che richiamano i maki con morbido ripieno: praline di cioccolato fondente con ripieno allo zenzero e al caffè, praline di cioccolato al latte con ripieno al mango e alla nocciola. Inoltre, per gustare al meglio questi maki cioccolatosi non possono mancare le bacchette al cioccolato fondente e gli immancabili dragées al gusto wasabi.

Ciocosushi di Cioccolato Gourmet

Confezione da 180g. - Prezzo al Pubblico Consigliato €20,00

Per chi invece non vede l'ora della Pasqua

Per chi invece allunga lo sguardo e pensa già alla Pasqua, arte e gusto si intrecciano nelle uova esclusive come diamanti, sempre di Cioccolato Gourmet.

Milk Diamond Egg

Come se fossero preziosi diamanti, infatti, le Diamond Egg brillano sulla tavola grazie alle micro-pagliuzze che ne punteggiano la superficie in un magico effetto polvere di stelle; i bagliori metallici vengono esaltati dallo straordinario gioco di sfaccettature realizzato dagli esperti Maître Chocolatier di Cioccolato Gourmet. Lo stupore raggiungere la sua massima intensità quando il cioccolato incontra il palato, regalando emozioni uniche. L’esperienza di gusto prosegue con la deliziosa sorpresa racchiusa all’interno delle uova: le Nocciole Piemonte IGP ricoperte di cioccolato fondente.

Black Diamond Egg 1/4 Black Diamond Egg nella sua confezione 2/4 La confezione di Milk Diamond Egg 3/4 Gold Diamond Egg di Cioccolato Gourmet 4/4 Previous Next

Pensate per soddisfare ogni tipo di gusto, le Diamond Egg sono proposte in tre varianti: Gold con cioccolato bianco al caramello, Milk che conquista i sensi per l’avvolgente morbidezza del cioccolato al latte, Black con cioccolato fondente total black 83% per veri intenditori.

Uovo di Pasqua da 290 g. - Prezzo al Pubblico Consigliato € 26,00