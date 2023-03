Oltre 230mila italiani celiaci, Dr Schär: «Conciliare dieta e gusto»

In Italia le persone con diagnosi di celiachia sono oltre 233.000, come evidenziato nella Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia del 2020. Un dato che sottovaluterebbe la reale incidenza: si stima, infatti, che il 60% dei casi non venga diagnosticato e che la prevalenza infantile sia una delle più alte nel mondo. Freddi numeri, rilevati in un recentissimo studio pubblicato sulla rivista Digestive and Liver Disease, dietro i quali però ci sono persone che, come tutte, hanno diritto alla migliore qualità di vita possibile. Per Dr. Schär, azienda altoatesina leader nell’alimentazione senza glutine e per esigenze nutrizionali specifiche, alimentazione inclusiva significa proprio questo: permettere a chi è intollerante al glutine di conciliare dieta con gusto, senza dover rinunciare a nulla e soprattutto senza sentirsi escluso.

Dr. Schär, società che da oltre 100 anni si impegna a rendere il pasto un momento inclusivo

Prodotti gluten-free: unire dieta e gusto

«Le esigenze dei consumatori sono in continua evoluzione e noi, come azienda leader di settore, vogliamo essere in grado di rispondere in maniera puntuale alle loro necessità»: commenta Luca Cesari Director of Sales & Marketing Italy di Dr. Schär, società che da oltre 100 anni si impegna a rendere il pasto un momento inclusivo per bambini e adulti.

«Da un lato – continua Cesari - lavoriamo per ampliare la nostra già vasta gamma di prodotti gluten-free, che copre tutte le preferenze di gusto e le occasioni di consumo. Dall’altro, ci impegniamo, con iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, a sfatare i falsi miti e i pregiudizi che ruotano intorno al senza glutine, ad esempio con la campagna “Schär Gluten Free, non mmmm-free”, on air in questo periodo. La campagna mira a far scoprire a tutti che se il cibo senza glutine è quello giusto è un’esperienza sensoriale straordinariamente sorprendente».

L’impegno dell’azienda si concretizza nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti gluten-free e per specifiche esigenze nutrizionali, nutrizionalmente bilanciati e ricchi di gusto, ma anche attraverso l’offerta di servizi utili al consumatore e una costante attività di informazione.