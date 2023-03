Lievito madre secondo natura, le tre novità di Lesaffre Italia

Lesaffre Italia produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale, industriale e domestica. L’azienda di Sissa Trecasali (Pr) a Cibus Connecting Italy ha presentato tre novità che vanno ad ampliare e completare l’offerta della gamma di lieviti madre secondo natura Livendo: Mater Tradizione, lievito madre disattivato in pasta a base di farina di segale, Mater Soft, lievito madre di segale disattivato con semi, e Mater Mia, preparazione a base di lievito madre essiccato con enzimi e ingredienti. Inoltre lo Starter LV2 per semplificare la preparazione del lievito madre.

Il valore aggiunto: naturalità, freschezza, gusto, salubrità

Soluzioni che rispondono alle esigenze del panificatore contemporaneo e di un mercato, quello del lievito madre, in costante crescita, il 10% ogni anno (fonte Cerved, maggio 2022). Questo organismo vivente, dalle molteplici proprietà, dona infatti ai prodotti naturalità, freschezza, gusto e salubrità.

Completano l'offerta il kit Livendo e i video tutorial

A disposizione dei panificatori anche il nuovo kit Livendo ricco di numerosi materiali: schede prodotto, una brochure sul lievito madre e un ricettario con proposte originali per ispirare il panificatore nel realizzare pani e prodotti da forno sempre diversi, capaci di incontrare i nuovi trend alimentari e i gusti dei consumatori. A sostegno del lancio delle tre novità Livendo, Lesaffre ha realizzato anche tre diversi video tutorial per illustrare al meglio caratteristiche e utilizzo di ciascun prodotto.

Lesaffre Italia produce lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale

Tra i prodotti di punta Lesaffre anche il lievito fresco compresso L’hirondelle Oro, ideale per impasti zuccherati e Sensation Semola, il topping innovativo a base di semole ed estratto di lievito.

