MartinoRossi Spa, ecco la certificazione per il mais alimentare da filiera sostenibile

MartinoRossi Spa, specialista nella produzione di farine, ingredienti funzionali e semilavorati plant-based senza glutine, allergeni e OGM ottenuti da cereali e legumi coltivati in filiera 100% controllata, è tra le prime aziende in Italia ad aver ottenuto la certificazione Iscc Plus per il suo mais giallo alimentare, certificato "da filiera sostenibile”. Lo standard ISCC PLUS è uno schema di certificazione valido a livello globale che consente alle aziende di dimostrare, attraverso un adeguato sistema di gestione, la completa tracciabilità e sostenibilità delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finali della filiera di produzione. Per ottenere la certificazione Iscc Plus, la sostenibilità del prodotto deve essere comprovata lungo tutta la filiera produttiva. Ciò avviene attraverso la verifica da parte dell’ente certificatore della sussistenza dei requisiti di gestione sostenibile della coltivazione, efficienza e affidabilità della catena di stoccaggio e della tracciabilità e congruità dei volumi prodotti e delle rese di lavorazione.

I campi di grano di MartinoRossi Spa

Guindani: «La certificazione ci riempie di orgoglio»

MartinoRossi SpA ha completato con successo l’iter di omologazione a fine 2022. L’intera procedura è stata resa più semplice e veloce grazie al fatto che l’azienda cremonese adotta da tempo un sistema di tracciabilità rigoroso e accurato. Tutte le aziende agricole che fanno parte della filiera MartinoRossi, infatti, sono tracciate, controllate e aderiscono ad un preciso disciplinare di produzione che contempla l’obbligo di rispettare determinati requisiti sia a livello di buone pratiche agricole sia in termini di qualità della materia prima ottenuta. Questo consente a MartinoRossi di avere a disposizione, in qualsiasi momento, tutti i dati e le informazioni necessarie. La coerenza con cui MartinoRossi persegue la sostenibilità della sue attività e produzioni si manifesta sin dalle primissime fasi del processo di filiera nella scelta delle sementi di varietà che rispettino determinati requisiti qualitativi e nel contempo siano compatibili con metodi di coltivazione il più possibile sostenibili, nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità.

Questo comporta necessariamente un’attenta selezione dei partner agricoli da inserire nella filiera, così da garantire all’industria alimentare e alla ristorazione un prodotto non solo sano e qualitativamente ineccepibile, ma la cui produzione avviene in maniera consapevole e attenta all’ambiente. «Essere tra le prime aziende italiane ad aver ottenuto la certificazione Iscc Plus per il mais alimentare ci riempie di orgoglio» ha dichiarato Daniela Guindani, responsabile filiere Italia di MartinoRossi Spa. «È un risultato che ci ripaga della scelta di un percorso impegnativo, basato sulla costruzione di una filiera agricola interamente controllata. La certificazione attesta, inoltre, il nostro essere allineati agli obiettivi 2030 di agricoltura sostenibile ed economia circolare disegnati nei documenti strategici dell’Unione Europea: un posizionamento di cui possono e potranno beneficiare i nostri clienti».

MartinoRossi SpA

SP26, 15100, 26030 Malagnino (Cr)

Tel. 037258131