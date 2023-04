La linea Special di Molini Pivetti: farine specifiche per ogni tipologia di pizza

Molini Pivetti schiaccia l’acceleratore e viaggia con decisione nel mondo pizza Napoletana. Il molino di Renazzo (Fe), fondato nel 1875 e guidato dalla quinta generazione della famiglia Pivetti, si presenta all’universo Horeca forte del Progetto Foodservice dedicato agli operatori professionali. Molini Pivetti ha infatti creato un team di formazione in grado di supportare i pizzaioli guidato da Vincenzo Iannucci per la pizza Napoletana e da Federico Perrone per quella in teglia e la Emiliana.

Vincenzo Iannucci, Gianluca Pivetti e Roberto Perrone con le farine della linea Special

Innovazione con cinque referenze

Iannucci, pur essendo un giovane maestro pizzaiolo, ha già alle spalle un’attiva collaborazione con diverse aziende del settore. «Molini Pivetti – spiega – si presenta sul mercato con l’innovativa linea Special che accoglie 5 referenze specifiche. La pizza Napoletana è rappresentata dalla farina “Nafavola”, grano tenero Tipo 0 nelle varianti W270 e W 320. Fa parte della famiglia Special anche la novità “Incanto”, farina di Tipo 0 con germe di grano dedicata ai prefermenti sia liquidi sia solidi e agli impasti diretti da 24 a 36 ore. Queste farine danno vita a una pizza scioglievole ed estremamente digeribile. Non solo in pizzeria, ma anche a casa: prodotti che sanno sposare la formula asporto-delivery».

Vincenzo Iannucci con le due tipologie di farina Nafavola di Molini Pivetti

La gamma Special vanta prodotti specifici per ogni tipologia di pizza. Ne sono un esempio le altre due referenze, rappresentate dalla farina la “Maggica”, Tipo 0, studiata per la pizza alla pala e in teglia e dalla Tipo 00 “Sorbole”, per una pizza croccantina molto amata in Emilia.

Un ricco calendario di appuntamenti

«La linea Special – sottolinea Vincenzo Iannucci – sarà presente alla prossima edizione di TuttoFood, a Milano dall’8 all’11 maggio, e alla fiera internazionale del food and beverage Anuga, a Colonia, dal 7 all’11 ottobre. Da segnare in agenda l’appuntamento dedicato alla pizza Napoletana. Le referenze “Nafavola” saranno protagoniste a Tutto Pizza Expo, il Salone internazionale della pizza, naturalmente a Napoli, dal 22 al 24 maggio. Saranno coinvolti i pizzaioli napoletani per creare una grande squadra Pivetti in pizzeria».

Molini Pivetti

via Renazzo 67 – 44045 Renazzo (Fe)

Tel 051 900003