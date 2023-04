Zizania Aquatica, il grano del Nord America che contribuisce alla biodiversità

I cambiamenti climatici lo richiedono: occorre ripensare a una alternativa al riso. Siamo tra i più importanti produttori, ma ora con la penuria d’acqua si prospetta un pessimo raccolto. Un cereale simile al riso, dal sapore, ricco di fibre, digeribile, che vanta il cento per cento in più di proteine è la Zizania Aquatica. Proprio come il riso, la zizania è priva di glutine e quindi adatta alle persone che soffrono di celiachia. In cucina la si può cucinare in differenti modi: zuppe, insalate o tortini. Era l’alimento principale degli Indiani d’America, in particolare nella zona dei grandi laghi, tra Stati Uniti e Canada.

La zizania acquatica

Lì la zizania cresceva spontaneamente e la raccoglievano con le canoe. Non per nulla il nome deriva dalla parabola evangelica, dove si racconta di questa erba infestante. La Zizania Aquatica è una pianta che sparge spontaneamente i suoi semi e la battitura deve essere leggera. Una volta raccolti i chicchi, ancora intrisi d’acqua, si scaldano al fuoco , così acquistano la colorazione scura e il gusto particolare. Il Wild Rice, da qualcosa di quasi ignoto, si è diffuso piano piano ed è entrato a far parte degli usi e costumi comuni degli americani e dei canadesi, tanto che nel giorno del Ringraziamento viene spesso cucinato e consumato come un ingrediente tradizionale. Negli ultimi anni la zizania è stata introdotta anche in altri Paesi, ovviamente si tratta di coltivazioni limitate.

La Zizania Aquatica è stata inserita dal WWF tra i 50 cibi del futuro

L’idea di promuovere la biodiversità è venuta a Giovanni Savini e Alessandro Bossi, compagni di studi, che hanno creato “Rebel grains”, cioè “grani ribelli”. La società è nata con l’obiettivo di diffondere cereali dimenticati e poco diffusi, come appunto la Zizania Aquatica. Vogliono contrastare le monoculture e l’impoverimento del nostro ecosistema, infatti, circa il 60% delle “calorie vegetali” consumate dall’uomo deriva da soli tre cereali: riso, mais e grano. La Zizania Aquatica è stata inserita dal WWF tra i 50 cibi del futuro - efficienti in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali e interessanti per il loro profilo nutrizionale - che permetteranno di salvaguardare la biodiversità e il benessere degli individui. Rebel Grains è stata la prima realtà ad aver portato in Italia questo cereale trasformandolo da un prodotto di nicchia a uno di largo consumo, grazie alla distribuzione nella GDO e accostandolo all'abitudine italiana del consumo di riso, spiegando che questa pianta - erroneamente tradotta come riso selvaggio - in realtà non è un riso: uno dei suoi slogan commerciali è infatti “This is not rice”, proprio per suscitare la curiosità del consumatore italiano. Con il supporto dell’Azienda Agricola Mora di Pavia, fondata da Giovanni, i founder intendono portare il proprio know-how sui terreni, al fine di sviluppare progetti agronomici nel campo della produzione di cereali non convenzionali e di creare in un territorio come quello della pianura lombarda l’opportunità di sperimentare nuove coltivazioni che possano generare benefici per l'uomo e per l’ambiente.

Coltivazione di zizania acquatica

La Zizania Aquatica di Rebel Grains ha un tempo di cottura ridotto rispetto a un prodotto di importazione similare acquistabile dall’America. La differenza è dettata dal meccanismo di lavorazione e dalla tostatura dei grani, finalizzato a tempi di cottura più corti e all’ottenimento di un aroma più distintivo. Il team di Rebel Grains ha scelto una confezione nei colori nero, arancione e viola, in grado di comunicare in modo chiaro ed essenziale il messaggio di Rebel Grains: il colore arancione trasmette fiducia e amicizia, mentre il colore nero eleganza e sicurezza, aiutando a comunicare un messaggio con fermezza e decisione; infine il colore viola rappresenta la creatività e la saggezza. Non solo è stato scelta una confezione sostenibile, limitando l’uso della plastica e rendendola indipendente dal resto dell’incarto, in modo tale che possa essere separata e riciclata facilmente.

I canali di vendita sono due: da un lato la GDO, con Esselunga, Famila, Conad, Cortilia e Iper Tosano, dove sono già presenti prodotti del marchio; dall'altro lato invece il canale distributivo tramite ristorazione B2B che poi diventerà B2C, grazie a un marketing innovativo già in uso in America, ma ancora poco diffuso in Italia: il prodotto viene fornito a selezionati partner, catene di ristorazione e pokerie che, inserendo i prodotti all’interno dei menù, educano i loro clienti a questi nuovi cereali. Rebel Grains vuole proseguire la sua espansione su tutti i canali, sia quello della distribuzione organizzata sia quello dei ristoranti e delle pokerie ed è ciò che sta facendo in questi mesi tramite la stipula di nuovi accordi di distribuzione.

Zizania acquatica, le confezioni di Rebel Grains

Attualmente sono in commercio le seguenti confezioni Rebel Grains: