“Nafavola”, le referenze della linea Special di Molini Pivetti per la pizza Napoletana

«Con Molini Pivetti ho intrapreso un importante percorso professionale, che identifico con l’eccellenza. È bello poter sposare un progetto di questo livello». Così il maestro pizzaiolo Vincenzo Iannucci. Un commento a caldo sul Progetto Foodservice dedicato agli operatori professionali dell’universo pizza e voluto con determinazione dal molino di Renazzo (Fe). Fondato nel 1875 è un’istituzione nel mondo molitorio. Alla sua guida la quinta generazione della famiglia.

Vincenzo Iannucci con le due referenze Nafavola linea Special

Un team di formazione e supporto ai pizzaioli

Pizza in primo piano, quindi, con un team di formazione a supporto dei pizzaioli creato da Molini Pivetti. Vede Vincenzo Iannucci referente per la pizza Napoletana e Federico Perrone per quella in teglia e la Emiliana. Nelle loro mani la nuovissima linea Special che accoglie 5 referenze. La pizza Napoletana è rappresentata dalla farina “Nafavola”, grano tenero Tipo 0 nelle varianti W270 e W 320.

Pizza della tradizione Napoletana realizzata con la farina dedicata della linea Special

Fa parte della famiglia Special anche la novità “Incanto”, farina di Tipo 0 con germe di grano dedicata ai prefermenti sia liquidi sia solidi e agli impasti diretti. La farina “Maggica”, Tipo 0, è stata studiata per la pizza alla pala e in teglia e la Tipo 00 “Sorbole” per la tipica pizza croccantina emiliana.

Croccantezza e leggerezza a prima vista

La "scioglievolezza" un punto di forza

«La farina “Nafavola” W 270 - spiega Iannucci - è stata pensata per dar vita a impasti diretti dalle 12 alle 18 ore di lievitazione. Vanta una forza moderata, ideale per la tradizionale pizza Napoletana. Un classico della scuola partenopea indicato per chi predilige la produzione in giornata: mattina per la sera e viceversa. Il risultato è una pizza che mi piace definire scioglievole, alveolata ed estremamente digeribile. La W320 è una farina forte, per impasti diretti con lievitazione dalle 18 alle 48 ore. Dà vita a una pizza che in cottura sviluppa un cornicione importante, mantenendo comunque le specificità dell’aleveolatura e della digeribilità. Anche in questo caso la scioglievolezza è un punto di forza garantito. Una farina per i pizzaioli che ricercano nella lievitazione tempi più lunghi».

