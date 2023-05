Debic e la formazione: Alice Fumagalli nuova Culinary Advisor Bakery

Novità in casa Debic. Alice Fumagalli è stata nominata Culinary Advisor Bakery e si aggiunge al team di cui fa già parte Antonio Cuomo, testimonianza della grande attenzione che l’azienda leader nel panorama dei prodotti lattiero-caseari per uso professionale pone sulla ricerca e sulla formazione. Alice Fumagalli entra nel team con l’obiettivo di portare freschezza e innovazione in casa Debic; nonostante la giovane età vanta infatti oltre 10 anni di esperienza nel settore della pasticceria.

Giornate di formazione teorica, pratica e di ricettazione

Per Debic, del resto, la formazione è da sempre un pilastro fondamentale del rapporto con i professionisti del settore. Per questo l’azienda negli anni ha ampliato sempre più l’offerta di dimostrazioni, training e corsi di approfondimento, cercando di rendere il programma di formazione sempre più ricco e completo. Sul fronte degli eventi formativi dedicati ai professionisti del settore, Debic ha in programma di organizzare demo presso i grossisti partner per presentare e spiegare le tecniche di utilizzo dei suoi prodotti; giornate di formazione teorica, pratica e di ricettazione rivolta ai tecnici dei grossisti per raccontare l’offerta Debic, sia a livello di materia prima che di categorie; corsi di approfondimento sulla materia grassa in collaborazione con le scuole di formazione più importanti d’Italia; partnership per attività sia teoriche che pratiche con importanti professionisti della ristorazione e della pasticceria. Oltre a queste attività l’offerta formativa Debic continua online, sul sito, con le masterclass di approfondimento firmate dai Culinary Advisor e dagli Ambassador dell’azienda.

Alice Fumagalli, nuova Culinary Advisor Bakery
Crostata al lampone e Prima Blanca di Alice Fumagalli

Nuovi training presso il laboratorio

Assoluta novità di quest’anno, per la prima volta Debic si cimenta nell’ideazione di nuovi, training che si svolgeranno presso il laboratorio Debic. Saranno in programmazione per la seconda parte dell’anno e affronteranno due tra i temi più cari ai professionisti del settore: “L’importanza del burro in pasticceria” e “I lievitati: un must have”. È la prima volta che Debic vuole mettersi alla prova nella pianificazione di training di 2 giorni aprendo il proprio laboratorio e invitando i professionisti della pasticceria a una formazione dedicata, con un focus particolare sui prodotti Debic, ma sempre mantenendo il taglio didattico che, Debic desidera caratterizzi queste giornate.

