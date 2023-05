La rivincita delle penne lisce passa da Pasta Armando e Alessandro Borghese

Una grossa novità ha rivoluzionato lo scorso anno il mondo di Pasta Armando con il lancio dello Spaghettone, ideato in collaborazione con lo chef Alessandro Borghese: si trattava del più grosso tra gli spaghetti Armando, realizzato con il grano 100% italiano della Filiera Armando, trafila ruvida, certificato con il Metodo Zero residui di pesticidi e glifosato e con una perfetta tenuta in cottura e al morso. Quest'anno Pasta Armando, sempre in collaborazione con Alessandro Borghese, lancia la Penna Liscia.

«La novità di quest'anno è che, dopo il successo dello Spaghettone, grazie alla collaborazione con lo chef Alessandro Borghese, lanciamo la Penna Liscia - spiega Fabrizio Nucifora, brand sales & marketing director di De Matteis Agroalimentare Spa - Lo Spaghettone è ormai presente nel 50% della distribuzione in Italia e la Penna Liscia avrà lo stesso percorso. Come lo spaghettone, è un prodotto che troverà il suo spazio. Lo Spaghettone, quando è stato lanciato, infatti, ha poi trainato la categoria».

Penna Liscia, un formato della tradizione per Pasta Armando

Sul lancio di questa importante novità interviene anche lo chef Alessandro Borghese: «Ci siamo visti circa un anno fa quando abbiamo lanciato lo Spaghettone, un prodotto esclusivo per Pasta Armando. Quest'anno ci ritroviamo per la Penna Liscia: riportiamo in auge questo formato che è un classico ed è presente in tutte le case degli italiani fin da quando ero bambino. È una penna liscia, realizzata con il grano 100% italiano della Filiera Armando, trafila ruvida, da filiera controllata, è un prodotto fatto come una volta. Torniamo, dopo tanti formati di pasta particolari che sono stati lanciati negli scorsi anni, alla tradizione con la penna liscia».

E sul tema si aggiunge anche Fabrizio Nucifora: «Stiamo cercando di dare una connotazione specifica a ogni singolo formato dal punto di vista del marketing e questa scelta ci sta dando ragione».

Lo stand di Pasta Armando ha ospitato lo showcooking di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese ha proposto lo Spaghettone con il suo piatto iconico, la pasta cacio e pepe, mentre per la Penna Liscia ha pensato alla pasta all'arrabbiata».

