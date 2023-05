Molino Cosma, dalla produzione al packging per una gamma di farine 100% sostenibili

Molino Cosma funge da cerniera tra il mondo agricolo e quello delle produzioni alimentari con un occhio di riguardo alla sostenibilità tema al centro della presenza dell'azienda all'edizione 2023 di TuttoFood. «Portiamo in fiera la nostra filiera certificata Dtp 112 Csqa, che è completamente sostenibile, dal seme fino allo scaffale ed è una novità assoluta nel campo delle farine di grano tenero - spiega Piero Cosma, ceo dell'azienda - La nostra filiera parte da contratti con agricoltori, nostri partner, nella provincia di Rovigo e arriva fino al nostro Molino certificato Carbon Footprint nel pieno rispetto del disciplinare Dtp 112.

Siamo convinti sostenitori delle problematiche legate alla biodiversità e per questo abbiamo portato la nostra azienda verso una filiera del grano tenero 100% sostenibile, non solo come leva competitiva e salvaguardia dell’ecosistema, ma anche volendo puntare al benessere del consumatore».

Piero Cosma, ceo di Molino Cosma

Molino Cosma: farine certificate e sostenibili 100% e ospite allo stand Max Mariola

Molino Cosma, utilizzando questa filiera sostenibile, ha scelto di produrre una gamma di quattro farine: Tipo 1 e 2, la 00 e la Forte. «La prima è leggermente ambrata e ricca di fibra, donando ai panificati un aroma ancora più intenso e allo stesso tempo valorizzando l’aspetto salutistico e nutrizionale - prosegue Piero Cosma - La Tipo 2, invece, è una farina ricca di fibre vegetali, adatta per impasti diretti dal colorito scuro, perfetta per pizza e focaccia. La Tipo 00, caratterizzata da un equilibrato contenuto proteico, è particolarmente indicata per le preparazioni rapide, preferita in particolar modo dai pastry chef. Infine, la Farina Tipo Forte è ideale per impasti dolci e salati che hanno bisogno di una lunga lievitazione.

Molino Cosma presenta una gamma di farine 100% sostenibili: in foto la Forte

Altra novità messa a punto da Molino Cosma riguarda il packaging totalmente eco-sostenibile delle farine che viene ottenuto da materie prime compostabili al 100%. Questo permette al consumatore di gettare nell’umido la confezione usata, dandole nuova vita come compost per la produzione di energia.

Max Mariola che ha dato il via a uno spettacolare show cooking allo stand di Molino Cosma

L’azienda veneta, inoltre, ha fatto il pieno di visitatori grazie anche alla presenza del noto cuoco televisivo e influencer Max Mariola che ha dato il via a uno spettacolare show cooking preparando e facendo degustare la “Pizza alla Pala” (con finocchi, mortadella, panna e parmigiano) e il “Panino secondo Max” (una “ciabatta” con crema di piselli, uova strapazzate, pancetta e asparagi selvatici).

