VitaMì, il progetto di Dr. Schär per la valorizzazione dei cereali minori

La biodiversità è una risorsa inestimabile per il nostro pianeta, ma il 40% delle specie vegetali è a rischio di estinzione. Dr. Schär, leader nell'alimentazione senza glutine e per esigenze nutrizionali specifiche, si impegna a preservare questa preziosa risorsa proteggendo e promuovendo colture minori come il sorgo, il grano saraceno e il miglio - quest'anno scelto come alimento dell'anno dalla Fao (l'rganizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. L'azienda adotta un approccio sostenibile che comprende un'agricoltura responsabile, una filiera controllata e la ricerca di nuove varietà di grani privi di glutine. Uno dei progetti più significativi è VitaMì, che si concentra sul miglio, un cereale naturalmente privo di glutine con numerosi benefici nutrizionali.

Il miglio al centro del progetto di Dr. Schär

Che cos'è il progetto VitaMì di Dr. Schär?

Il miglio è resistente agli stress climatici, ai parassiti e alle malattie, e ha un ciclo agronomico breve. Il progetto VitaMì ha avuto inizio nel 2020 e si è sviluppato attraverso la selezione di varietà di miglio adattate alle condizioni climatiche occidentali. Dopo un'attenta coltivazione in serra e prove in campo, l'obiettivo è distribuire il seme agli agricoltori di fiducia nel 2025 e inserirlo nella filiera nel 2026. VitaMì rappresenta solo una delle molteplici iniziative di Dr. Schär a sostegno della biodiversità. Il progetto Re-Cereal, avviato nel 2016, mira al recupero e alla valorizzazione dei cereali minori. Inoltre, l'azienda ha condotto sperimentazioni varietali su colture minori come il sorgo e il grano saraceno. In Polonia, Dr. Schär sta lavorando per aumentare la presenza delle api nei campi per contrastare il declino degli impollinatori. In collaborazione con istituzioni e banche dei semi, l'azienda ha creato Field100, un campo con una straordinaria biodiversità.

Per Ombretta Polenghi, direttore Global Research & Innovation di Dr. Schär, oggi l’Italia e l’Europa «soffrono di condizioni climatiche sempre più critiche e il miglio è una coltura resiliente e adattabile. L’obiettivo che ci poniamo con VitaMì, è ottenere nuove varietà di miglio di alta qualità con caratteristiche agronomiche, tecnologiche e nutrizionali migliorate, da inserire in filiera, capaci di rispondere non solo alle nuove esigenze di un ambiente e di aree coltivabili in continua evoluzione ma anche ai bisogni dei nostri consumatori che devono seguire una dieta senza glutine. Un progetto che rafforza il nostro legame con il territorio, con l’ambiente e con la società». «Abbiamo fatto grandi progressi e siamo orgogliosi di contribuire ogni giorno alla sostenibilità del nostro ambiente con prodotti di alta qualità, realizzati con ingredienti scelti e coltivati in armonia con il territorio - ha poi commentato Hannes Berger, ceo di Dr. Schär. Nella nostra azienda, teniamo al benessere delle persone e del pianeta e continueremo ad impegnarci per perseguire la nostra missione».