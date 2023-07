Fiore di Napoli di Molino Colombo, la farina per la pizza napoletana con Edoardo Ore

Eccellenza italiana e cuore partenopeo dall’anima del maestro pizzaiuolo Edoardo Ore nasce Fiore di Napoli, la farina della pizza napoletana: un prodotto nato per soddisfare le esigenze specifiche legate alla realizzazione della pizza napoletana al forno e fritta. Il primo passo è stato un’attenta selezione dei migliori grani dall’altissimo valore tecnologico, studiati e bilanciati dal maestro di farine Eduardo Ore. In seguito ci si è avvalsi di un diagramma con laminatoi a 24 passaggi, unico ed esclusivo, come quello di Molino Colombo, che garantisce, con la sua macinazione dolce e lenta, la massima valorizzazione delle caratteristiche tecnologiche, biologiche e degli aromi del grano, preservando amidi e proteine e lasciando intatto il bouquet aromatico dell’endosperma, il cuore del chicco.

È stata così ottenuta una farina duttile con uno specifico rapporto tra indice di elasticità, forza, estensibilità, tenacità e tenore proteico, che dona agli impasti un effetto seta con una straordinaria lavorabilità e tenuta, nonché un profumo inconfondibile presente in ogni fase di lavorazione, dalla miscelazione degli ingredienti al morso del prodotto cotto. La specifica e calibrata qualità dell’attività enzimatica nei processi di maturazione, sia durante la lievitazione che nella complessa fase di cottura a 480°, portano all’ottenimento di una pizza napoletana, dorata, soffice, aromatica, fragrante, masticabile e altamente digeribile.

Fiore di Napoli è la farina della pizza napoletana per antonomasia in grado di esaltare al massimo l’impasto, sia per la tecnica di impastamento dell’antica scuola napoletana, indicata nel reg. 97/2010 del disciplinare Stg, sia per le metodologie moderne che richiedono farina ad elevata qualità proteica e ad alta propensione per l’assorbimento.

Fiore di Napoli celebra l’arte dei pizzaiuoli napoletani divenuta Patrimonio dell’Unesco, un’eccellenza italiana dal cuore partenopeo. Destinazione d’uso: adatta alla produzione di pizza napoletana con lievitazioni in ambiente a 25° per 14/28 ore e con la tecnica del freddo a 5° per 24/48 ore

Molino Colombo

Via T. Edison, 34, 23877 Paderno D'adda (Lc)

Tel 039 9515129