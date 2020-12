La sostenibilità secondo Agugiaro&Figna Molini. Un bosco per il territorio

Pubblicato il 12 dicembre 2020 | 19:38

Il bosco di Agugiaro & Figna Molini darà respiro al territorio entro il mese di novembre 2021

na vocazione aziendale e unper restituire alla natura scelte innovative e concrete a favore di tutti. Questo l’obiettivo alla base del nuovo progetto di. Unideato dall’azienda molitoria che, insieme agli atenei del Cinsa-Consorzio interuniversitario nazionale per le scienze ambientali, ha deciso di realizzare per sostenere il territorio e la sua biodiversità.Tutto questo si traduce in un: circa 10 ettari a bosco e 3 a pioppeto adiacente lo stabilimento di Collecchio (Pr). Ilvedrà la luce e darà respiro al territorio. Il bosco, costituito da quasie circasarà in grado di fissare fino a, così dadegli impianti dell’azienda nello svolgimento delle attività di trasformazione del grano.«La nostra azienda crede fortemente in questo importante e concreto progetto di riqualificazione ambientale - spiega, presidente di Agugiaro&Figna Molini – Un progetto che conferma più che mai la nostra vocazione aziendale verso. Sostenibilità e salvaguardia della biodiversità rappresentano per noi i valori fondamentali del nostro modo di fare impresa. Per il processo produttivo utilizziamo infatti. A noi come azienda piace fare la differenza: così come acqua e sole fanno crescere il nostroe ci danno l’energia per trasformarlo in, un prodotto di rispetto nasce in un ambiente di rispetto e per questo abbiamo sottoscritto un codice etico per la tutela del lavoratore».«La piantumazione di questo nuovo bosco - puntualizza, direttrice dei lavori del porgetto Bosco del Molino - permetterà die di trasporto merci dello stabilimento e restituirà alla natura una nicchia di biosfera che sarà dimora di diversità di animali e specie vegetali e permetterà ai frequentatori e visitatori di immergersi in un’atmosfera più pulita e in un ambiente di grande serenità. Dare vita a un bosco significa anche fare un patto a lunga scadenza con la terra , promettendole che non verrà cementificata per molti anni. Nell’immaginario di tutti noi il bosco è il luogo magico per eccellenza, teatro di tutte le fiabe. C’è però un ulteriore aspetto che l’azienda ha voluto considerare e prendere a modello, ovvero. La simbiosi tra batteri e funghi e piante e le radici in simbiosi con i batteri e i licheni sono in grado di. Il nuovo bosco aziendale vuole essere quindi un esempio e un simbolo di come sia importante la cooperazione per il bene comune».Per informazioni: www.agugiarofigna.com