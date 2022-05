Colazione gluten free sicura e di qualità con le soluzioni Schär Foodservice

La colazione è un servizio importantissimo nel fuori casa: oggi il consumatore ricerca gusto e varietà, e questo vale anche per chi deve seguire una dieta gluten free. Si tratta infatti di una clientela crescente, se si conta che circa l’1% della popolazione italiana è celiaca con diagnosi in aumento ogni anno e che vi sono altre patologie - come la sensibilità al glutine non celiaca e l’allergia al grano - che necessitano di un’alimentazione senza glutine. Per venire incontro alle esigenze del canale Hotellerie, Schär Foodservice ha creato un assortimento dedicato di prodotti senza glutine e messo a disposizione utili tool espositivi e materiali di supporto.

Per chi si approccia al senza glutine per la prima volta e vuole offrire ai suoi ospiti un’offerta ricca e varia senza impegnarsi con grandi quantitativi, Schär Foodservice ha creato la Breakfast Box, che contiene una selezione di 31 prodotti dolci e salati senza glutine, confezionati in comode e sicure monoporzioni. Il layout colorato la rende adatta ad essere esposta sul tavolo del buffet e il logo Schär chiaramente visibile nella parte interna del coperchio, la rende immediatamente riconoscibile dalla clientela celiaca. Con la sua dimensione compatta, è inoltre ideale per chi ha spazi ridotti da dedicare al buffet della colazione.

Schär Foodservice propone inoltre molte altre referenze nel formato monoporzione, che assicura assenza da contaminazione preservando gusto e caratteristiche organolettiche: tra queste, le classiche Crostatina Nocciola e Crostatina Albicocca, i Muffin Choco, le Fette Biscottate e i Corn Flakes. Nel comparto frozen è molto apprezzato il pane in imballo infornabile, che consente la cottura promiscua con prodotti contenenti glutine nello stesso forno.

Sul sito schaer-foodservice.it è infine possibile trovare ricette create dagli chef per gli chef e tenersi aggiornati con “Foodschaervice”, la nuova piattaforma di e-learning gratuita sulla cucina gluten-free.

