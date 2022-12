Croissant soffici e leggeri con la Farina Integrale Leggerissimo

Si fa presto a dire farina integrale: i Maestri pasticceri e dell’arte bianca sanno bene che è difficile riuscire a ottenere dolci e lievitati leggeri e morbidi utilizzando solo farina integrale. Una “rivoluzione” in questo senso arriva da Molini Valente e si chiama Farina Integrale Leggerissimo TSC - referenza della Linea Pro firmata dal molino piemontese - con cui è possibile realizzare croissant leggeri, dall’alveolatura perfetta, ma con una farina 100% integrale.

Integrale Leggerissimo Tsc, farina ricca di cruscami finissimi e germe di grano, è a tutti gli effetti una farina di forza - W400 - studiata e realizzata per preparare prodotti con biga e lievito madre, sfogliati, grandi lievitati e in generale tutti quei prodotti di pasticceria difficilmente realizzabili con una tradizionale farina integrale. Il segreto? La tecnologia Tsc, ossia “Termotrattamento selettivo controllato”: un innovativo sistema - esclusivo di Molini Valente - che permette di trattare termicamente in modo selettivo e controllato il prodotto, in modo da migliorarne la conservazione e gli aspetti organolettici.

Andrea Valente, titolare di Molini Valente, con la pastry chef Federica Russo

Gestendo la temperatura con precisione, si disattivano solo quelle componenti enzimatiche, naturalmente presenti nel grano, che causano l'invecchiamento precoce della farina. La delicatezza del trattamento Tsc permette di valorizzare non solo le parti fibrose, ma anche il germe: il Germe Nativo di Molini Valente, così trattato, arricchisce questa farina integrale, conferendole un gusto estremamente aromatico, mantenendone i nutrienti.

Lo sa bene la pastry chef Federica Russo, brand ambassador del molino, che ha interpretato la farina Integrale Leggerissimo Tsc realizzando dei golosi croissant dal caratteristico color nocciola, che coniugano la sofficità del lievitato alla genuinità dell’integrale. Grazie alla capacità di assorbire più acqua e di trattenerla maggiormente rispetto a una classica farina integrale, il prodotto finito resta soffice, leggero e morbido più a lungo. Inoltre, Integrale Leggerissimo dona un profumo particolarmente intenso, anche questo dovuto alla particolare e innovativa tecnologia Tsc, a tutto vantaggio dell'esperienza gustativa del cliente finale.

Clicca qui per la ricetta del “Croissant integrale” di Federica Russo con Farina Integrale Leggerissimo Tsc Linea Pro Molini Valente.

Molini Valente

Regione Mulini 26 - 15023 Felizzano (Al)

Tel 0131 791680